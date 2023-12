Schwalbach am Taunus (ots) - Neujahrsvorsätze kreieren und nachhaltig umsetzen: Die ehemaligen Profi-Wintersportler Miriam und Felix Neureuther zeigen, wie sie trotz trubeligem Alltag dennoch fit und aktiv mit Bion3 ins neue Jahr starten und ihre Abwehrkräfte unterstützen.[1] So bleibt es nicht nur bei einem guten Willen, sondern einer ganzheitlichen Immunroutine!

Wer kennt es nicht und hat sich nicht schon einmal gesündere Ernährung, weniger Süßes, mehr Sport und Achtsamkeit im neuen Jahr vorgenommen? Doch sind die guten Neujahrsvorsätze leicht gesagt, häufig jedoch schnell wieder vergessen, wenn es an ihre Umsetzung geht - zumindest bei den meisten.

Wie aber lassen sich Vorsätze für einen gesunden Start in ein neues Jahr voller Energie und Lebensfreude kreieren und einhalten? Zum Beispiel mit der Etablierung von Routinen, die zur Gewohnheit werden und irgendwann wie von selbst von der Hand gehen sowie zum festen Teil einer selbst werden.

So, wie bei Miriam und Felix Neureuther, die seit Jahren ihre Immunroutine pflegen, um genügend Energie sowohl für ihren aktiven Lebensstil, als auch für wertvolle Qualitytime mit der Familie zu haben.

Den beiden ehemaligen Profi-Wintersportlern gelingt mithilfe ihrer regemäßigen Immununterstützung trotz trubeligem Alltag konstant innerhalb ihrer Balance zu bleiben und das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Wie die Neureuthers ihre Immunroutine gestalten und was für sie fester Bestandteil ist, zeigen sie mit ihren persönlichen Tipps für einen energiereichen Start ins neue Jahr:

- Die gesunde Mischung macht's! Ihren aktiven Lebensstil, ergänzt durch wertvolle gemeinsame Familienzeit, so weiterzuführen, wie bisher, um gesund und fit zu bleiben und Freude am Leben zu haben, steht für die beiden im Vordergrund! Eine gute Abwechslung aus gesunder Ernährung, Sport, ausreichend Schlaf, aber auch Pausen zwischendurch geben Miriam und Felix dabei die nötige Energie. Da sie über die Nahrung jedoch nicht alle benötigten Nährstoffe aufnehmen können, hilft den Neureuthers dabei, ihr Immunsystem ganzheitlich zu unterstützen.[1] - Miriam's Geheimrezept: Für die kalte Jahrezeit und alle, die sich im neuen Jahr gesünder ernähren wollen, gibt es die beliebten "Overnight Oats". Das Power-Flocken Frühstück liefert volle Energie und stärkt die gesamte Familie. Neben Bion3 rät Miriam auch zu saisonalen Obst und Gemüsesorten, die dem Körper jene Nährstoffe liefern, die er gerade in der kalten Jahreszeit braucht. - Freude an Bewegung & Sport im Freien: Felix' Erfolgsgeheimnnis ist es, einfache sportliche Einheiten in die individuelle Routine einzubauen. Das kann beispielsweise der Spaziergang an der frischen Luft mit dem Hund oder eine Tour mit dem Rad sein, um aktiv und in Bewegung zu bleiben.

Wie lässt sich Bion3 in der individuellen Immunroutine[1] integrieren?

Als Teil einer täglichen Winter-Immunroutine kann Bion3 Immun[1] täglich mit etwas Wasser supplementiert werden. Es bietet dabei die Kombination aus ausgewählten essentiellen Mikronährstoffen, die zur normalen Funktion des Immunsystems beitragen. Bion3 Immun[1] enthält sieben ausgewählte Mineralstoffe und zwölf Vitamine, darunter die Vitamine A, D, C, B6, B12 und Folsäure sowie Eisen, Zink und Selen zur Unterstützung Ihres Immunsystems.

Vitamin B2 Niacin und Biotin tragen zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei. Im Darm befindet sich eine der grössten Schleimhäute. Der Darm enthält 70% der körpereigenen Immunzellen und ist das Zentrum der Verdauung, wo wichtige Nährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe aufgenommen werden, um dein Immunsystem zu unterstützen.

Darüber hinaus enthält Bion3 Immun[1] drei lebende Bakterien der Darmflora (Lactobacillus gaseri, Bifidobacterium bifidum, longum). Die Bion3 Immun[1]-Tabletten verfügen über eine spezielle** Beschichtung, die die enthaltenen Bakterien der Darmflora vor der Magensäure schützt.***

[1] Vitamin C, D und Zink tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.Vitamin B2 Niacin und Biotin tragen zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei. Im Darm befindet sich eine der grössten Schleimhäute. Der Darm enthält 70% der körpereigenen Immunzellen und ist das Zentrum der Verdauung, wo wichtige Nährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe aufgenommen werden, um dein Immunsystem zu unterstützen.

**Tablette mit Bakterien, die mit einem speziellen Überzug versehen ist (patentiert, EP 1 753 440 B1)

***wurde im künstlichen Magen-Dünndarm-Modell untersucht

