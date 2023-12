Mainz (ots) - - Die Standorte der Geesink Norba Holding B.V. in den Niederlanden (Emmeloord, Amsterdam, Rijnmond) und bis zu 125 Arbeitsplätze bleiben erhalten - Insolvenzverfahren der Geesink Norba Holding B.V. wurde am 12.12.2023 eröffnet

Die ZOELLER GRUPPE übernimmt Teile der Assets der Geesink Norba Holding B.V. aus Emmeloord (Niederlande): Am 20.12.2023 wurde eine Rahmenvereinbarung über die Übertragung der materiellen Assets getroffen. Financial Assets werden nicht übernommen.

Eine Woche zuvor wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Geesink Norba Holding B.V., eine nach niederländischem Recht gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Emmeloord, Niederlande, eröffnet. Die Übernahme der materiellen Assets ist mit Wirkung zum 1.1.2024 vorgesehen.

Die Erwerberin ist die international tätige ZOELLER GRUPPE mit Stammsitz in Mainz. "Mit Erwerb der materiellen Assets der Geesink Norba Holding B.V. werden wir unser Portfolio an Abfallsammelfahrzeugen ausbauen und den Service und die Ersatzteilversorgung für die Bestandskunden sicherstellen. Wir freuen uns auf das neue Team, das unter der Traditionsmarke HALLER in unserer Unternehmensgruppe aufgenommen wird", sagt ZOELLER CEO Thomas Schmitz.

Die ZOELLER GRUPPE ist Expertin für modernste Abfallsammelfahrzeuge und Entleerungsvorrichtungen für Müllbehälter mit Stammsitz in Mainz, Deutschland. Die Gruppe erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von über 480 Millionen Euro, beschäftigt weltweit über 2.500 Mitarbeiter und produziert in insgesamt neun Ländern.

