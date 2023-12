Muntelier (ots) - Becker Project Consulting, ein renommiertes Unternehmen im Bereich IT-Projektmanagement für das Gesundheitswesen, gibt seinen Umzug an einen neuen Standort in Murten bekannt. Das moderne Bürogebäude in der Bernstraße 30 bietet auf 150 Quadratmetern nicht nur zeitgemäße Arbeitsbedingungen, sondern auch viel Platz für die anstehende Verstärkung des Teams. Wie das Unternehmen mitteilte, werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter gesucht - darunter zwei Vertriebsmitarbeiter, ein Projektleiter im Bereich Fulfillment und ein Social-Media-Spezialist. Die Stellen sind ab sofort verfügbar.

IT-Experte Frank Becker: "Die IT-Abteilungen von Krankenhäusern, Arztpraxen und Universitätskliniken sind meist nicht gut ausgestattet - doch mit externer Unterstützung kann eine effiziente IT-Abteilung aufgebaut werden. Wir von Becker Project Consulting sind seit mehr als zehn Jahren auf das IT-Projektmanagement im Gesundheitswesen spezialisiert. Mit unserem erfahrenen Team und unserem individuellen Ansatz unterstützen wir Krankenhäuser, Universitätskliniken, Labore und Behörden in Deutschland, der Schweiz und Österreich bei der Erneuerung ihrer IT-Infrastrukturen. Das Interesse an unserer Dienstleistung hat in den vergangenen Monaten rapide zugenommen. Mit einem beeindruckenden Umsatzplus von 35 Prozent war das vergangene Geschäftsjahr äußerst erfolgreich. Um der gestiegenen Nachfrage auch zukünftig gerecht werden zu können, suchen wir nun zeitnah nach engagierten Mitarbeitern, die gemeinsam mit unserem Unternehmen wachsen möchten. Zudem haben wir uns für einen Umzug entschieden, um mehr Raum für zukünftiges Wachstum und zusätzliche Mitarbeiter zu schaffen."

Der neue Standort in Murten markiert einen weiteren Schritt im Wachstumsplan von Becker Project Consulting. Das stilvolle Bürogebäude schafft nicht nur viel Platz für zusätzliche Mitarbeiter, sondern unterstreicht auch das Engagement des Unternehmens für eine moderne Arbeitsumgebung, in der das Personal sein volles Potenzial entfalten kann. Bewerber können sich bei der Becker Project Consulting auf ein hochmotiviertes Team, eine attraktive Vergütung und eine eigenverantwortliche Tätigkeit freuen, die spannende Einblicke und reizvolle Entwicklungspotenziale verspricht.

"Seit mehr als zehn Jahren sind wir Ansprechpartner Nummer eins, wenn es darum geht, IT-Projekte effizient und erfolgreich umzusetzen. Um auch weiterhin für unsere Kunden das Beste zu geben, freuen wir uns, bald weitere motivierte Talente in unserem Team begrüßen zu dürfen", so Frank Becker.

Mehr Informationen finden Bewerber unter: https://beckerprojectconsulting.com/unternehmen/jobs

