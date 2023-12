München (ots) - Ein Phantomtor verhilft Straubing zum Sieg: Der Schwenninger Torwart hob mit seinem Schlittschuh leicht das Tor an und der Punk ging von der Seite rein. Torschütze J.C. Lipon sagte in der Pause dazu: "Ich hatte ein Gefühl, dass das vielleicht passiert ist, aber wir haben in diesem Spiel einfach versucht, uns so schnell wie möglich wieder aufzustellen. Jetzt können sie es nicht mehr zurücknehmen." Das Spiel war nämlich schon wieder angelaufen, bevor sich die Wild Wings beschwerten und deswegen gilt hier die Tatsachenentscheidung. Die Schiedsrichter konnten den Videobeweis nicht mehr heranziehen. Alles rechtens, aber nicht weniger spektakulär ging es in Berlin zu. Die Eisbären Berlin setzen sich, nach einem zwischenzeitlichen Ausgleich, 6:5 gegen die Augsburger Panther durch und sind wieder zurück an der Tabellenspitze in der DEL. Augsburg kam am Ende wieder sehr knapp ran. Spektakel bis in die Overtime auch zwischen Mannheim und Frankfurt mit dem 3. Sieg für den neuen Adler-Coach Dallas Eakins, der von der Derby-Atmosphäre beeindruckt war: "Unglaublich. So etwas habe ich noch nie gesehen." Bremerhaven bleibt auch im 4. Spiel ungeschlagen, muss aber gegen den Meister München bis ins Penalty-Schießen.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips aus der PENNY-DEL vom 29. Spieltag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Die nächsten kompletten Spieltage gibt´s am Samstag, 23.12. sowie am 2. Weihnachtsfeiertag u.a. mit der Partie des Spitzenreiters Berlin gegen den Vierten Wolfsburg sowie Köln gegen Frankfurt ab 13.45 Uhr. Die deutsche Nachwuchs-Nationalmannschaft eröffnet die U20 WM 27.12. - gegen Finnland, ab 14.30 Uhr live und kostenlos. Frohe Weihachten!

Straubing Tigers - Schwenninger Wild Wings 6:3

J.C. Lipon, der unter dem angehobenen Tor den Puck ins Netz trifft, bringt Straubing endgültig auf die Siegerstraße. Das Tor hätte jedoch nicht zählen dürfen, wird aber nicht überprüft. Deswegen gilt die Tatsachenentscheidung auf dem Eis und Straubing kann sich weiter auf Tabellenplatz 3 halten. Schwenningen schafft es in den verbleibenden beiden Dritteln nicht mehr gefährlich zu werden und rutscht dadurch in der Tabelle auf Platz 8 ab.

Das Phantomtor in Straubing: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eEhRY0l6L1pabmZjWTJtcURiMHpmcXhaNTRXb3FobmNwWDVHVmdXbEZRST0=

J.C: Lipon, Straubing, über das Phantom-Tor: "Ich hatte ein Gefühl, dass das vielleicht passiert ist, aber wir haben in diesem Spiel einfach versucht uns so schnell wie möglich wieder aufzustellen. Jetzt können sie es nicht mehr zurücknehmen."

Das Interview aus der Drittelpause mit J.C. Lipon: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cmluR2dDNUEzd3o0UVVYQnRLM2VXa0FDUUhYVldVaTdmVW1oUjRpZDdlZz0=

Tom Pokel, Trainer Straubing, zum Phantomtor: "Wir haben gedacht: Ok das ist ein Tor. Wir haben das erst im 2. Drittel erfahren und seitdem lief Vieles gegen uns. Und ich denke: alle haben das nicht gesehen, sogar Schwenningen-Spieler haben reagiert und mit den Schiedsrichtern gesprochen. Aber ich glaube niemand hat einen Fehler gemacht. Seitdem waren wir ständig in Unterzahl"

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d2RuWm1vVXIyd09vN2lTZGpoT2tZVG84SFFGQ2tGSkFxQk1YR0k4ZjlUYz0=

Sebastian Uvira, Schwenningen, zum Phantomtor: "Ich glaube der Pfaffi hat selber das gesehen oben auf dem Videowürfel, hat gesagt, dass das kein Tor war. Aber wenn Puck dann wieder eingeworfen wird, kann er leider nichts mehr ändern der Ref. Deswegen müssen wir das so hinnehmen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QWdLR0kyOTdzVG1jcnB6WjMzbXZzeExBVjNUbHpoTXRBRVo2dXpSRXNxRT0=

Eisbären Berlin - Augsburger Panther 6:5

Zachary Boychuk erlöst die Eisbären mit einem Doppelpack, nachdem Augsburg zwischenzeitlich sogar ausgeglichen hatte. Zwar kommt Augsburg wieder ran, kann die Partie aber nicht mehr ausgleichen. Berlin führt nun wieder die Tabelle an, Augsburg hingegen ist vorletzter und befindet sich mitten im Abstiegskampf.

Frederik Tiffels, Berlin: "Ich wünschte mir, dass wir das ein bisschen solider runtergespielt hätten." Dennoch hatte er keine Panik: "Ich war schon noch sehr selbstbewusst, dass wir das über die Bühne bringen werden. Wir haben heute eigentlich auch ganz ordentlich gespielt."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cEFOTkxRb2RtNUhxQngzZW5aVVUxVElGdzZwaEV2U3BSMWlpcllPaDNxcz0=

Samuel Soramies, Augsburg: "5 Tore in Berlin zu schießen ist sehr, sehr schwer und das haben wir heute sehr gut gemacht. Das können wir auf jeden Fall positiv daraus ziehen.

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eFpNZjV1bkhjd05EOTl0Ynd3VlFpRnpqUVJ6TUtnV3lBdWdRZ1JkQnI1ND0=

Adler Mannheim - Löwen Frankfurt 3:2 OT

Die Adler Mannheim befinden sich weiterhin im Aufschwung. Stefan Loibl schafft es in der Verlängerung das entscheidende Tor zu machen. Durch den Sieg im Derby gegen die Löwen Frankfurt, können sie ihre aktuelle Serie auf 3 gewonnene Spiele in Folge ausbauen und sich zumindest einen kleinen Puffer auf die Frankfurter in der Tabelle aufbauen.

Das Tor von Stefan Loibl: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QjMyWGZNbWh4a2kxRlh0eVhlWXJkdlA3NDJnT0t3SXFmT3pIeVo3Y3pHST0=

Dallas Eakins, Trainer Mannheim: "Wir sind gut gestartet, der Rest des 1. Drittels war nicht gut. Wir waren wieder zögerlich. Im 2. und 3. Drittel haben ich den Fortschritt wieder gesehen."

Von der Atmosphäre im Derby war Eakins beeindruckt: "Unglaublich. So etwas habe ich noch nie gesehen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bjU1Z0JvWnRUaUMxY0dyTEwxTUphaHBZalVhZlhVcE83bGt6cFE2blh3RT0=

Cody Kunyk, Frankfurt: "Das ist die Richtung, in die wir gehen müssen, wenn wir weiterhin Erfolg haben wollen. In letzter Zeit war es nicht gut. Heute war es besser, ein Schritt in die richtige Richtung."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S00ybUdyZi9OWElWMytFZVF2VHQ3RGxBb3B1ajlpQnluMXlTbUJRdDQxOD0=

Nürnberg Ice Tigers - Iserlohn Roosters 3:0

Nürnberg sammelt wichtig Punkte im Duell gegen den direkten Abstiegskonkurrent. Durch den Sieg springen sie auf Platz 11 und sorgen für deutlichen Abstand zu den Iserlohn Roosters. Iserlohn erzielt zum 2. Mal hintereinander kein Tor, bleibt damit weiterhin das Schlusslicht in der DEL.

Leon Hungerecker, Nürnberg: "Wir wollten das Spiel einfach mehr gewinnen. Wir wussten, dass es heute ein Battle wird. Wir wissen das Iserlohn auch unten im Keller ist, wie wir gerade. Wir wussten, dass es ein wichtiges Spiel für uns ist. Es war einfach eine absolute Teamleistung."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YUhma3o2ditOR0R1SzFwd2t1SFZUamxoeUlURjhwOUNacElSeDVHVTdGUT0=

Charlie Jahnke, Iserlohn: "Wir können weiterarbeiten und irgendwann brauchen wir die dreckigen Tore. Dann muss der Knoten platzen und der muss so schnell wie möglich platzen, sonst können wir immer wieder sagen: Ja toll gespielt, aber die Chancen nicht gemacht. Irgendwann müssen wir den Puck einfach mal über die Linie tragen und zur Not mit dem Gesicht reinschießen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M0QzOTNJZk5WM0s3dW5yVE5ScFFRQXo5dHdFZlM1bTlhMkM0dUsyVnU3UT0=

Fischtown Pinguins Bremerhaven - EHC Red Bull München 2:1 SO

Die Fischtown Pinguins können sich den 4. Sieg in Folge, und zwar gegen den amtierenden Meister aus München sichern. Sie müssen dafür allerdings ins Penalty Shootout und verlieren einen Punkt. Deswegen fallen sie trotz auf Rang 2, sind aber punktgleich mit den Eisbären Berlin.

Die beide Penalty-Tore von Bremerhaven: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cXY5QXJ6UUlMM3FhNUNXSjgzT1RIOVBuaTRLaVFPN3JaUm1laCtBMkp1cz0=

Ziga Jeglic, Bremerhaven: "Es war ein großartiger Sieg. München hat ein unglaubliches Team und wir haben ein bisschen Geschichte mit ihnen, die Niederlage in den Playoffs letzte Saison. Du musst immer dein Bestes zeigen, wenn du sie schlagen willst."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=a3ZZS1ZaUkxSM1ZkUS94Rk1yMG5NbnFaWXEzVmVsRVozVm1lSjNSbmcrMD0=

Austin Ortega, München: "Wir haben ihnen einige Chancen geben, besonders in der Abwehr. Davon konnten sie profitieren und das hat sie zurück ins Spiel gebracht."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZWJvVW9LTkVCUllUVTE5ZmRBSFdaeWFOSWh1NmI3SjBtSDk4MldvbVdUbz0=

Kölner Haie - Wolfsburg Grizzlys 2:3

Nach 4 Spielen müssen die Haie wieder eine Niederlage hinnehmen gegen den direkten Playoff-Konkurrenten Wolfsburg. Dadurch fallen sie sogar hinter die Grizzlys in der Tabelle. Die Haie kommen zwar nochmal ran, können den Ausgleich aber nicht mehr erzielen. Wolfsburg kann durch sich durch dieses 6-Puntke-Spiel auf Rang 4 in der Tabelle platzieren.

Tim Wohlgemuth, Köln: "Ich denke wir haben im 1. Drittel nicht wirklich intensiv gespielt. Keine großen Fehler gemacht und von der Taktik her auch im Großen und Ganzen gut gespielt, aber viel zu wenig Emotionen, viel zu wenig Biss."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ME5oSVY1YzEybkNCZ1B5Vm4xSFdjYlI1Ymd6ZGExd3JYVThnVkFjb0pGMD0=

Düsseldorfer EG - ERC Ingolstadt 0:2

Mirko Höfflin entscheidet bereits im ersten Spielabschnitt das 100. Duell zwischen Düsseldorf und Ingolstadt zugunsten des ERC. Ingolstadt springt damit auf Platz 7 und schnuppert an der garantierten Viertelfinal-Teilnahme für die Playoffs. Düsseldorf lässt viele Chancen ungenutzt und kann nach dem Sieg gegen Iserlohn nicht nachlegen: Drittletzter.

Das Siegtor von Mirko Höfflin: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aVlmTTQvOUxuOExaRnlZZlhpbTVGa3BTT01iNWdOUDlvTEQ1RkJLQ0VrST0=

Philip Gogulla, Düsseldorf: "Wir müssen natürlich mehr Schüsse aufs Tor bringen. Es ist natürlich immer schwer, wenn der Torwart viele Sachen sieht vor dem Tor, Schüsse von der blauen Linie zum Beispiel. Dann ist es nicht schwer für den Torwart, den Puck wegzufangen. Da müssen wir weiter dran arbeiten. Da tun wir uns dieses Jahr grundsätzlich sehr, sehr schwer und es gibt mit Sicherheit viel, wo wir dran arbeiten müssen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer schwer nach so einem Spiel dann hier wieder zu stehen irgendwas Positives zu finden, weil es einfach eine unglaublich schwere Situation für uns ist."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RzVJTlUxLytoeWczTVVzN0lLV1pjY0E1aHBFVWs5cUFJNm04dGRQSmNuaz0=

Die PENNY-DEL live bei MagentaSport

Samstag, 23.12.2023

Ab 13.45 Uhr: Schwenninger Wild Wings - Pinguins Bremerhaven

Ab 16.15 Uhr: Eisbären Berlin - Nürnberg Ice Tigers, EHC Red Bull München - Iserlohn Roosters, Grizzlys Wolfsburg - Adler Mannheim

Ab 18.45 Uhr: Löwen Frankfurt - Düsseldorfer EG, Augsburger Panther - Kölner Haie, ERC Ingolstadt - Straubing Tigers

Dienstag, 26.12.2023

Ab 13.45 Uhr: Kölner Haie - Löwen Frankfurt, Eisbären Berlin - Grizzlys Wolfsburg, Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings

Ab 15.00 Uhr: EHC Red Bull München - Straubing Tigers

AB 16.15 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - ERC Ingolstadt, Düsseldorfer EG - Augsburger Panther, Iserlohn Roosters - Pinguins Bremerhaven

Pressekontakt:

Jörg Krause Mail: joerg.krause@thinxpool.de Mobil: 0170 22 680 24

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH