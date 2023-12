Neuss, Deutschland / Oulu, Finnland (ots) - Yanfeng, ein weltweit führender Automobilzulieferer, und TactoTek, ein Pionier und Marktführer im Bereich intelligenter Oberflächentechnologien, werden gemeinsam hochintegrierte Mensch-Maschine-Schnittstellen-Lösungen (HMI) für zukünftige Smart-Cabin-Anwendungen entwickeln. Ziel dieser Partnerschaft ist es, fortschrittliche Beleuchtungs- und Bedienkonzepte sowie verschiedene dekorative Oberflächen in einem tief integrierten Produktansatz zu kombinieren. Dadurch wird eine außergewöhnliche Designflexibilität ermöglicht.

Yanfeng hat die strategische Entscheidung getroffen, das Injection Molded Structural Electronics Portfolio (IMSE) von TactoTek als technologischen Baustein in sein weltweites Smart-Cabin-Geschäft zu integrieren. Ziel ist es, das Gesamterlebnis des Nutzers zu verbessern, indem innovative Beleuchtungskonzepte mit funktionalen Elementen wie HMI, haptisches Feedback und Display-Integration kombiniert werden.

Dieser Ansatz ermöglicht es Yanfeng, sich auf neue Trends in der Automobilindustrie, einschließlich des autonomen Fahrens, einzustellen und sich mit fahrfremden Aufgaben, den Non-Driving related Tasks (NDRTs), zu befassen, um zukünftig smarte Fahrzeuginnenräume zu gestalten und das Fahrerlebnis neu zu definieren.

Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, ein einzigartiges Benutzererlebnis im Fahrzeug zu schaffen, indem die nahtlose Integration der Beleuchtungselemente in alle Oberflächen des zukünftigen Fahrzeuginnenraums beschleunigt wird. Die IMSE-Technologie bietet einzigartige Design- und Gestaltungsprinzipen, die schlanke, kompakte Produktkonfigurationen und eine unkonventionelle Formgebung ermöglichen.

„Die Partnerschaft mit TactoTek ist eine hervorragende Ergänzung unseres globalen Technologieportfolios für zukünftige Smart-Cabin-Anwendungen. Sie ist als langfristiges Engagement angelegt. Gemeinsam können wir innovative und integrierte Beleuchtungslösungen anbieten, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden in der Automobilindustrie zugeschnitten sind“, erklärt Patrick Nebout, Chief Technology Officer bei Yanfeng Technology.„Durch die Bündelung unserer Kompetenzen können wir Design- und Entwicklungsaktivitäten beschleunigen. Davon profitieren unsere Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette.“

„Die führende Rolle, die Yanfeng in der Branche einnimmt, ist von entscheidender Bedeutung für den raschen Wandel in der Automobilindustrie. Mit unserer IMSE-Technologieplattform wollen wir im Rahmen dieser Partnerschaft die visuelle Anmutung, das haptische Erlebnis und die Funktionalität von Fahrzeuginnenräumen nahtlos miteinander verbinden. Gemeinsam schaffen wir Erlebnisse für den Endverbraucher, die über die reine Funktionalität hinausgehen, emotional ansprechend sind und das Wesen zukünftiger Mobilität definieren“, sagt Dr. Thomas Vetter, Senior Vice President Global Automotive bei TactoTek.

Über Yanfeng

Yanfeng ist ein weltweit führender Automobilzulieferer, der sich auf automobiles Interieur, Exterieur, Sitze, Cockpit-Elektronik und passive Sicherheitssysteme konzentriert. Das Unternehmen beschäftigt global rund 57.000 Mitarbeiter an über 240 Standorten. Das technische Team von 4.100 Experten ist in 12 Forschungs- und Entwicklungszentren und anderen regionalen Büros tätig und verfügt über umfassende Kompetenzen, einschließlich Engineering und Softwareentwicklung, Design und Testvalidierung. Yanfeng ist auf Smart-Cabin-Konzepte (Konzepte für intelligente Fahrgasträume) und Leichtbautechnologien spezialisiert und unterstützt Automobilhersteller dabei, mit marktführenden Innenraumlösungen die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.yanfeng.com.

Über TactoTek

TactoTek Oy, mit Sitz in Oulu, Finnland, ist weltweit führend in der Entwicklung und Lizenzierung von Technologien für spritzgegossene intelligente Strukturen. Kunden aus verschiedenen Branchen wie Automobil, Luftfahrt, Smart Home, Industriesteuerung und Medizintechnik setzen die Innovationen von TactoTek ein, um die nächste Generation von Benutzererfahrungen zu gestalten – überzeugend, differenziert und nachhaltig. Designer profitieren von dem Fachwissen von TactoTek, um elektronische Schaltkreise, LEDs und weitere Komponenten direkt in Kunststoffteile zu integrieren. Dadurch werden herkömmliche Strukturen in intelligente interaktive Oberflächen verwandelt. TactoTek lizenziert sein umfassendes Know-how, darunter mehr als 220 Patente, an weltweit führende Hersteller. Dieses Wissen wurde im Verlauf eines Jahrzehnts intensiver Forschung und Entwicklung sowie Qualitätstests erworben. Basierend auf dieser Grundlage implementieren unsere Kunden zuverlässige und standardisierte Fertigungsverfahren zur Herstellung von dreidimensionaler und konformer Elektronik. Weitere Informationen finden Sie unter www.tactotek.com.

