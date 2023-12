Bielefeld (ots) - Digitale Trends als Brücke zum Handwerksnachwuchs

Im Zeitalter der Digitalisierung stehen traditionelle Handwerksbetriebe wie Bäckereien, Metzgereien und Lebensmittelunternehmen vor der Herausforderung, den Anschluss an die junge Generation nicht zu verlieren. Während die Handwerkskunst zeitlos bleibt, müssen die Methoden der Nachwuchsgewinnung mit der Zeit gehen. Hier bieten soziale Medien eine unverzichtbare Plattform, um junge Talente zu erreichen und für eine Ausbildung zu begeistern.

Eyüp Aramaz, ein erfahrener Recruiting-Spezialist im Lebensmittel-Mittelstand und Dozent für Personalmarketing an der FH des Mittelstands in Bielefeld, sieht in den sozialen Medien einen ungenutzten Schatz für Handwerksbetriebe. "Mit kreativen Ansätzen und der richtigen Strategie können soziale Netzwerke eine Brücke zu jungen Menschen schlagen, die traditionelles Handwerk mit frischen Augen sehen wollen", erklärt Aramaz. In diesem Artikel beleuchten wir, wie innovative Ansätze in den sozialen Medien das Interesse am Handwerk wecken und Ausbildungschancen eröffnen.

Innovatives Recruiting: TikTok als Schlüsselplattform

In der heutigen digitalen Welt ist es unerlässlich, potenzielle Auszubildende dort zu erreichen, wo sie sich am meisten aufhalten - auf Social-Media-Plattformen wie TikTok. TikTok hat sich als effektives Werkzeug erwiesen, um junge Menschen anzusprechen und sie für Berufe in Bäckereien, Metzgereien und Lebensmittelunternehmen zu begeistern. Durch kreative und authentische Inhalte können Unternehmen ihre Markenpersönlichkeit zeigen und einen Einblick in die Arbeitswelt bieten. Besonders wichtig ist dabei, die Einzigartigkeit des jeweiligen Handwerks und die Leidenschaft, die dahintersteckt, hervorzuheben.

Videointeraktionen: Mehr als nur Unterhaltung

Videointeraktionen auf TikTok bieten eine hervorragende Möglichkeit, um mit der Zielgruppe in Kontakt zu treten. Durch die Gestaltung von interaktiven und informativen Videos können potenzielle Auszubildende nicht nur unterhalten, sondern auch direkt angesprochen und für eine Ausbildung interessiert werden. Wichtig ist es, Inhalte zu schaffen, die sowohl informativ als auch unterhaltsam sind und einen echten Mehrwert bieten. Zum Beispiel könnten kurze Tutorials, Einblicke hinter die Kulissen oder Q&A-Sessions mit aktuellen Auszubildenden zur Steigerung der Interaktion und des Interesses beitragen.

3. Praxisbeispiel: Bäckerei Feihl - Erfolgsgeschichte durch TikTok

Ein herausragendes Beispiel für den erfolgreichen Einsatz von TikTok im Recruiting-Prozess ist die Bäckerei Feihl. Durch gezielte TikTok-Kampagnen ist es der Bäckerei gelungen, für das Jahr 2023 fünf Auszubildende zu gewinnen. Die Bäckerei Feihl nutzte die Plattform, um ihre Arbeitskultur und die Leidenschaft für das Bäckerhandwerk zu zeigen. Die Videos waren nicht nur ein Fenster in den Alltag eines Bäckers, sondern auch eine Plattform, um Fragen von Interessierten direkt zu beantworten. Dieser Ansatz führte nicht nur zu einer höheren Sichtbarkeit, sondern auch zu einer direkten Ansprache und Motivation junger Menschen, sich für eine Ausbildung in der Bäckerei zu entscheiden.

Zusammenfassend sind die Schlüsselzutaten für das erfolgreiche Gewinnen von Auszubildenden in 2024 die Nutzung moderner Plattformen wie TikTok, das Schaffen von interaktiven und informativen Inhalten, das Aufzeigen der Leidenschaft und Einzigartigkeit des Handwerks, das direkte Ansprechen der Zielgruppe und das Lernen von erfolgreichen Praxisbeispielen wie der Bäckerei Feihl. Mit diesen Zutaten können Bäckereien, Metzgereien und Lebensmittelunternehmen die Herausforderungen des Fachkräftemangels meistern und eine neue Generation von leidenschaftlichen Handwerkern für sich gewinnen.

Über Eyüp Aramaz:

Eyüp Aramaz ist geschäftsführender Gesellschafter der Aramaz Digital GmbH mit Hauptsitz in Bielefeld. Der Unternehmensberater mit Fokus auf den Lebensmittel-Mittelstand verhilft Bäckereien, Metzgereien etc. digital sichtbarer zu werden. Zu seinen Kunden zählen familiengeführte und mittelständische Bäckereien, Konditoreien, Metzgereien und Lebensmittelbetriebe aus allen Bereichen. Für diese Unternehmen gewinnt Eyüp Aramaz mit seinen speziellen digitalen Strategien neue Mitarbeiter. Seine Strategie besteht aus aufeinander aufbauenden Schritten, die sich eng an der individuellen Struktur der Unternehmen orientieren. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.aramaz-digital.de/.

