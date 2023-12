Berlin/Potsdam (ots) - Auf dem Land nochmal neu anfangen, die Enge, den Lärm und Dreck der Stadt hinter sich lassen - jeder zweite Mensch in deutschen Ballungsräumen träumt insgeheim davon, belegen wissenschaftliche Studien. Sogar unter den 25- bis 29-Jährigen ziehen mehr Menschen aus der Stadt aufs Land, als umgekehrt - sagt eine aktuelle Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung.

Hinter diesem Trend steckt auch ein gesellschaftlicher Wandel: Noch bis vor kurzem galt der ländliche Raum eher als abgehängt, überaltert, unattraktiv. Doch seit Ende der 2010er Jahre - und nochmal verstärkt durch die Corona-Pandemie - belegen die Wanderungszahlen: Städte haben an Attraktivität verloren. Die Provinz wird als Möglichkeitsraum und Sehnsuchtsort wahrgenommen.

Die Dokusoap "Raus aufs Land" erzählt die Geschichten der Landflucht aus der Perspektive der Menschen selbst. Sie begleitet Mutige, die diesen Schritt wagen und ihre Heimat in der Stadt verlassen. Was erwartet sie in der neuen Welt? Finden sie Anschluss oder bleiben sie allein? Zerplatzen die großen Pläne vielleicht an der harten Realität? Vermissen sie das kulturelle Angebot der Großstadt? "Raus aufs Land" begleitet in sieben Folgen Protagonistinnen und Protagonisten zwischen Abschied und Ankunft; je Folge liegt der Schwerpunkt auf einer Geschichte. So müssen sich in der ersten Folge u. a. Nina und Florian aus der Kreuzberger Kreativszene etwas einfallen lassen in ihrem baufälligen Haus ohne Heizung: Nina ist schwanger. Bis zur Geburt soll ihr Haus so hergerichtet sein, dass ein Säugling darin versorgt werden kann.

Nach der erfolgreichen ersten Staffel "Raus aufs Land" sind in der zweiten Staffel Geschichten aus Brandenburg und Hessen dabei. Am 18. Januar 2024 erscheinen sieben neue Folgen "Raus aufs Land" von rbb und hr in der ARD Mediathek:

Folge 1: Schwanger in der Bauruine - Baby zwischen Mörtel und Dämmwolle? (rbb)

Nina (38) und Florian (48) aus der Kreuzberger Kreativszene sind in ein baufälliges Haus ohne Heizung zwei Autostunden von Berlin entfernt gezogen. Doch plötzlich wird Nina schwanger - nun müssen sie das Gebäude bis zur Geburt im Herbst so hinbekommen, dass ein Säugling darin versorgt werden kann.

Folge 2: Kinder streiten, Eltern erschöpft - Kleinfamilie gescheitert? (rbb)

Jana (43) und Kai (44) wollen richtig ernst machen mit ihrer Vision eines nachhaltigen Lebens im Grünen - und in der Prignitz eine Baumschule aufmachen. Aber sie haben die Rechnung ohne ihre drei Kinder gemacht. Die haben nämlich durchaus eigene Bedürfnisse - und finden die Idee, ihre Freunde und ihre angestammte Heimat aufzugeben, gar nicht so toll, wie die Eltern sich das gedacht hatten.

Folge 3: Kein Job, kein Geld - wovon leben auf dem Land? (rbb)

Hannah (34) will nach 10 Jahren in Hamburg nicht länger auf Mr. Right warten - und zieht auf eigene Faust in den Oderbruch. Hier lernt sie Anne (41) kennen, die genau den gleichen Traum hat. Beide verlieben sich in die Idee, auf dem Land zusammen ein Café zu eröffnen. Sie setzen alles auf eine Karte, kündigen die Festanstellung, kaufen Mobiliar und ... geraten in finanzielle Schieflage, als der Besitzer des Ladens kein grünes Licht gibt.

Folge 4: Betonbauer sucht Frau - Happy End auf dem Dreiseithof? (rbb)

Betonbauer Marcus (47) leidet in seinem günstig ergatterten Hof im Fläming unter Einsamkeit. Hier auf dem Land ist es viel schwieriger, eine passende Frau zu finden. Das Alleinsein führt bei ihm fast zu einer Depression. Ein Bandscheibenvorfall und ruinierte Knie sind eine Folge der harten Arbeit am Haus. Ging es ihm in Berlin nicht doch irgendwie besser?

Folge 5: Zukunft als Biobauern? Neustart in der Rhön (hr)

Ulla und Stefan (beide 32) sind Ärztin und Chemiker und steigen ohne jegliche Erfahrung in die Ökolandwirtschaft ein. Im Rhöner Uralthof ohne Zentralheizung bekommen sie ihr zweites Baby. Ulla hat daran zu knabbern, dass sie für ihre harte Arbeit auf dem Land nicht so viel Wertschätzung bekommt wie früher als Ärztin. Hofladen, Baum-Klima-Projekt, das Gewächshaus und Stefans Kampfsportschule - der Tag hat nicht genug Stunden für Ulla und Stefan. Überlasten sie sich mit all ihren Projekten?

Folge 6: Keine Bleibe im Dorf - Zurück in die Großstadt? (hr)

Jan (34) ist Jurist und DJ in Frankfurt am Main, doch irgendwann hat er das Gefühl, Großstadtstress und Partynächte bringen ihn aus der inneren Mitte, und will sich aufs Land retten, um hier draußen erstmal zu sich zu kommen und sich beruflich neu zu orientieren. Jan findet eine neue Bleibe im Vogelsberg, muss aber bald feststellen, dass auch das Landleben ganz schön herausfordernd sein kann.

Folge 7: Wasserschaden im Traumhaus - Was tun? (hr)

Ibo und Kate (44 und 37) sind frisch verlobt und wollen Wiesbaden den Rücken kehren, um im Rheingau ein neues Leben zu beginnen. Sie entscheiden sich für einen Neubau - doch das Projekt gerät immer mehr zum Albtraum. Behördliche Auflagen, steigende Baupreise und unerwartete Katastrophen bereiten Ibo schlaflose Nächte. Er bekommt Herzprobleme. Doch Ibo und Kate kämpfen weiter für ihren Traum, und ihre Liebe wächst an der Herausforderung.

