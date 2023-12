Berlin (ots) - Weihnachten ist voller romantischer Klischees. Für Singles bedeutet das auch mit kritischen Fragen über den eigenen Beziehungsstatus konfrontiert zu werden. Das sorgt bei vielen von ihnen für Stress. Die beliebte Dating App Bumble (https://bumble.com/de/) nennt dieses Phänomen 'Angst-mas' - eine Wortschöpfung aus Angst und Christmas, um den besonderen Druck zu beschreiben, den Singles während der Weihnachtszeit erleben.

Tatsächlich fühlt sich mehr als die Hälfte der deutschen Singles (58 %)* während der Feiertage unwohler als sonst damit, keine:n Partner:in zu haben. Das gilt sowohl für Männer als auch Frauen und zeigt, wie weit verbreitet das Problem ist. Fast zwei Drittel der Befragten (61 %) fühlen sich durch negative Kommentare oder Fragen zum Beziehungsstatus von Familie und Freund:innen unter Druck gesetzt, verunsichert oder wertlos.*

Gesellschaftlich ist das Singledasein nicht komplett akzeptiert und wird noch immer als Übergangsphase gesehen. Gerade Familienmitglieder wünschen sich für Singles häufig eine Beziehung. Dahinter steckt die Annahme, dass man ohne Partner:in nicht komplett oder das Leben "nur halb so schön" sei. Tatsächlich entscheiden sich aber viele Singles (43 %) laut Umfrage von Bumble ganz bewusst dafür Single zu sein.*

Dr. Caroline West, Sex- und Beziehungsexpertin bei Bumble, hat Tipps, wie Singles von 'Angst-mas' in 'Christ-mas'-Stimmung kommen:

1. Sich auf positive Beziehungen konzentrieren - Man kann sich in der Weihnachtszeit ganz bewusst Zeit für die Personen nehmen, die einen so akzeptieren wie man ist und keine unangenehmen Fragen zum Beziehungsstatus stellen. Ob es Freunde, Familie oder neue Bekannte sind - diese positiven Beziehungen können stärkend wirken und helfen, unangenehme Momente entspannter zu meistern. 2. Die Freiheiten als Single bewusst genießen - Man kann die Zeit als Single abwartend auf die nächste Beziehung verbringen - oder sie aktiv gestalten. Man kann zB. eine neue Sportart ausprobieren, das liebste Hobby vertiefen, die Karriere vorantreiben oder die Wohnung genau so gestalten, wie es einem selbst gefällt. Es tut gut, die Zeit aktiv zu nutzen und es zu feiern, keine Kompromisse machen zu müssen. 3. Bei den eigenen Ansprüchen bleiben - Es ist normal, sich zu dieser Jahreszeit eine Beziehung zu wünschen und mehr zu daten, um jemanden kennenzulernen. Man sollte aber im Kopf behalten, was man sich wirklich von einer Beziehung wünscht und keine Kompromisse eingehen, die eigentlich nicht zu den eigenen Bedürfnissen passen. Im Vergleich zu 2023 geht mehr als jede zweite Frau in Deutschland jetzt bewusster ans Dating und die Partner:innenwahl heran.**

Alle, die eine Pause vom Dating brauchen, können das 'Snooze' Feature von Bumble (https://bumble.com/en/the-buzz/bumble-snooze-mode) nutzen. Damit kann man die App für eine beliebige Zeit stumm schalten, ohne Matches oder Chats zu verlieren.

