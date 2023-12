Freiburg/Breisach (ots) - Das Pinot and Rock Festival - Anfang Juli 2024 in Breisach - hat prominenten Zuwachs erhalten: Mit Milky Chance bereichert ein deutsches Duo das Lineup, das in den zehn Jahren seiner Bandgeschichte weltweit die Indie-Pop & Rockfans zum Tanzen gebracht hat. Milky Chance treten am Freitag, 5. Juli, als zweiter Headliner neben Die Fantastischen Vier im Fritz-Schanno-Park auf.

Die Bandgeschichte von Milky Chance liest sich wie ein modernes Märchen. Ende 2012 sorgt ein neuartiger Sound, eine Mischung aus Akustik-Rock, Reggae und elektronischen Beats für Furore im Internet. Die selbst produzierte Single "Stolen Dance" entwickelt sich mit Millionen von Aufrufen zum viralen Hit. Und dann geht alles ganz schnell: Milky Chance erklimmen die Chartspitze in mehr als einem Dutzend Länder und touren monatelang durch die ganze Welt. In den darauffolgenden Jahren veröffentlichte die Band vier von der Kritik gefeierte Studioalben, verzeichnete mehr als fünf Milliarden Streams, trat in fast jeder Late-Night-Fernsehshow auf und spielte auf legendären Festivals vom Coachella über das Lollapalooza, das Bonnaroo bis zum ACL. Ihr melancholisch-leichter Sound hat sich weiterentwickelt, ohne seine Eigenständigkeit zu verlieren und wird auch die Fans in Breisach gleichsam tanzen und träumen lassen!

Neben Milky Chance haben die Macher*innen des neuen Genuss-Festivals in Breisach am Rhein einen weiteren Neuzugang im Line-Up zu vermelden: Black Sea Dahu. Orchestral, stürmisch und unvorhersehbar - die Art und Weise, wie die Musiker um Singer-Songwriterin Janine Cathrein über die farbigen Linien verschiedenster Genres hinweggehen, ist ein leidenschaftlicher und offener Liebesbrief an die Musik. Die Schweizer Indie Folk-Band spielt am Donnerstag, 4. Juli, auf der zweiten Bühne im Fritz-Schanno-Park. Auf der Hauptbühne dürfen sich die Musik- und Genussfans an diesem Abend auf Peter Fox und Allie Neumann freuen.

Das Pinot and Rock Festival zeichnet sich durch großartige Musik und dem Fokus auf exquisiten Genuss aus. Erstklassige Kochkunst trifft dabei auf exzellente regionale Weine, gepaart mit einer nachhaltig angelegten Festivalphilosophie.

Konzert-Übersicht:

Do 04.07.2024 Peter Fox | Alli Neumann | Black Sea Dahu

Fr 05.07.2024 Die Fantastischen Vier | Milky Chance

Sa 06.07.2024 Scorpions | Alice Cooper

So 07.07.2024 Sarah Connor | Nico Santos | Joris

