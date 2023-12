Mainz (ots) - Konzerte, Filme, Dokumentationen sowie bestes Kabarett- und Comedy-Programm: Mit sechs Thementagen lässt 3sat das Jahr ausklingen und das neue Jahr beginnen. Den Auftakt macht am Mittwoch, 27. Dezember 2023, der Thementag "Trauminseln". Am 3satThementag "Herzflimmern" steht Romantik auf dem Programm, gibt es am Thementag "Wilde Western" zu sehen und satirische Jahresrückblicke von Till Reiners und Urban Priol bietet der 3satThementag "Kabarett & Comedy".

Zum Jahresausklang und zu Neujahr wird es musikalisch: An Silvester bietet der 3satThementag "Pop Around the Clock" Livekonzerte nationaler und internationaler Stars, darunter Auftritte von den Rolling Stones, Madonna und Rita Ora und mit dem Thementag "Klassik nonstop" startet 3sat ins neue Jahr.

3satThementag "Trauminseln" – Mittwoch, 27. Dezember 2023, ab 6.05 Uhr

Zum Auftakt entführt 3sat am Thementag "Trauminseln" ans australische Great Barrier Reef, in die Karibik, zu den malerischen Vulkaninseln Azoren, den Kanarischen Inseln sowie auf die Gewürzinsel Sansibar.

3satThementag "Herzflimmern" – Donnerstag, 28. Dezember 2023, ab 5.55 Uhr

Am Thementag "Herzflimmern" dreht sich alles um die Liebe: Um 20.15 Uhr präsentiert 3sat die romantische Komödie "Professor Love" mit Salma Hayek und Pierce Brosnan in der Rolle eines britischen Literaturprofessors und im deutschen Fernsehfilm "Keine Ehe ohne Pause" (21.45 Uhr) stellt Heino Ferch sein Talent für komische Rollen unter Beweis.

3satThementag "Wilde Western" – Freitag, 29. Dezember 2023, ab 6.20 Uhr

Am Thementag "Wilde Western" geht es mit Klassikern aus dem Genre weiter: Zu sehen ist um 18.45 Uhr "Der letzte Zug von Gun Hill" mit Kirk Douglas und Anthony Quinn, um 20.15 Uhr "Rio Grande" mit John Wayne und Maureen O'Hara sowie um 21.55 Uhr "Der Marshal" mit John Wayne und Kim Darby.

3satThementag "Kabarett & Comedy" – Samstag, 30. Dezember 2023, ab 6.00 Uhr

In "TILT 2023" (Erstausstrahlung) blickt Urban Priol um 20.15 Uhr satirisch auf das vergangene Jahr zurück; im Anschluss, um 21.45 Uhr, sind die Highlights von "Till Reiners‘ Happy Hour" im "Best of 2023" (Erstausstrahlung) zu sehen. Weiter bietet der 3satThementag bestes Kabarett- und Comedy-Programm mit Auftritten von Künstlerinnen und Künstlern beim diesjährigen 3satFestival, mit dabei unter anderen Sarah Bosetti und Erwin Pelzig.

3satThementag "Pop Around the Clock" – Sonntag, 31. Dezember 2023, ab 6.15 Uhr

An Silvester bietet der 3satThementag "Pop Around the Clock" 24 Stunden lang Livekonzerte nationaler und internationaler Stars, darunter Auftritte von Sting, Paul McCartney, P!NK, Herbert Grönemeyer, Rita Ora, Tina Turner und Madonna.

3satThementag "Klassik nonstop" – Montag, 1. Januar 2024, ab 7.15 Uhr

Zum Jahresbeginn sind am 3satThementag "Klassik nonstop" große Stimmen und Orchester zu hören, darunter von Startenor Jonas Kaufmann, der im September 2023 einen Konzertabend in der Arena von Verona gab. In Erstausstrahlung sendet 3sat um 21.45 Uhr das Gala-Konzert von Anne-Sophie Mutter und dem Pittsburgh Symphony Orchestra: Auf dem Programm stehen in Pittsburgh Werke von John Williams sowie das "Tripelkonzert" von Beethoven. Um 23.15 Uhr folgt die "Last Night of the Proms 2023", auf der unter anderen Cellist Sheku Kanneh-Mason und Sopranistin Lise Davidsen einen Abend voller Opernarien, Spirituals und britischer Hymnen präsentieren.

