Frankfurt am Main (ots) - Soul-Sängerin Joy Denalane und Musiker Max Herre sind die musikalischen Stargäste beim Ball des Sports 2024 am 17. Februar in der Festhalle Frankfurt

Wenn die Sporthilfe am 17. Februar 2024 in der Festhalle Frankfurt zum 53. Mal den Ball des Sports veranstaltet, ist eines gewiss: Der traditionelle Mitternachts-Act wird stimmgewaltig und emotional. Denn für den musikalischen Höhepunkt der europaweit größten Benefizveranstaltung im Sport sorgen gleich zwei absolute Ausnahmeerscheinungen der deutschen Musikszene. Soul-Sängerin Joy Denalane und Musiker Max Herre, deren Musik sich vor allem durch Gefühl, Haltung und Reflektion auszeichnet, garantieren mit einer gemeinsamen Soundsystem-Show beste Unterhaltung.

Max Herre prägte das deutsche Musikbusiness in den vergangenen Jahrzehnten wie kaum ein anderer. Als Produzent, Rapper und Singer-Songwriter hat sich der musikalische Tausendsassa einen Namen gemacht. Zwischen 1996 und 2007 feierte er Erfolge mit der Hip-Hop-Band Freundeskreis ("A-N-N-A", "Esperanto"), anschließend als Solokünstler unter anderem mit seinem Studioalbum "Hallo Welt!", das mit Songs wie "Wolke 7" und "Fühlt sich wie fliegen an" auf Platz 1 der Charts einstieg und Goldstatus erlangte. Zuletzt veröffentlichte der gebürtige Stuttgarter 2019 das Top10-Album "ATHEN".

Joy Denalane gehört seit ihrem Debüt-Album "Mamani" (Gold) im Jahr 2002 zu den Größen der deutschen Musikszene. Sie ist die erste und bisher einzige deutsche Künstler:in, die auf dem legendären US-Label Motown veröffentlichte, auf dem zuvor Künstler:innen wie Marvin Gaye, Jackson 5 oder Diana Ross ihre Musik veröffentlichten. Am 6. Oktober 2023 brachte Denalane ihr sechstes Studioalbum "Willpower" heraus. Mit ihrer unverkennbaren Soul-Stimme wird sie auch beim Ball des Sports 2024 für Gänsehautmomente sorgen.

Nicht nur auf der Bühne der Sporthilfe werden Max Herre und Joy Denalane gemeinsam performen, auch privat sind die beiden ein Ehepaar. Ihren gemeinsamen Weg besingen die beiden in zahlreichen Songs. Die gut 1.600 Ballgäste dürfen sich also auf ein emotionales Duett der Spitzenklasse aus R'n'B, Soul und Hip-Hop freuen.

Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Sporthilfe: "Der Ball des Sports ist seit jeher hochexklusiv und sowohl unter den Gästen als auch im Programm mit viel Glamour und Stars versehen. Wir freuen uns daher, mit Joy Denalane und Max Herre zwei deutsche Stars mit starker Haltung für den 53. Ball des Sports gewonnen zu haben. Der Gala-Abend verspricht, für unsere Gäste ein unvergessliches Erlebnis zu werden und ich kann jeden nur dazu einladen, daran teilzuhaben."

Die begehrten Tickets für den Ball des Sports zum Einzelpreis von 1.200 Euro sind exklusiv den geladenen Gästen der Sporthilfe vorbehalten. Ticketanfragen können direkt an die Sporthilfe (event@sporthilfe.de) gestellt, jedoch nur bei entsprechender Kapazität zugelassen werden. Mit der Einladung verbindet die Sporthilfe die Bitte um eine zusätzliche Spende (gegen Zuwendungsbescheinigung) in Höhe von mindestens 400 Euro pro Person. Wie immer geht der Erlös des Events zugunsten der besten deutschen Nachwuchs- und Spitzensportler:innen.

Für die Deutsche Sporthilfe ist der Ball des Sports sowohl finanziell als auch ideell die wichtigste Veranstaltung im Jahr. Die Stiftung erwirtschaftet durch ihr Highlight-Event einen sechsstelligen Benefiz-Erlös zugunsten der Athletenförderung. Zudem genießt der Ball des Sports großes mediales Interesse und bringt die Sporthilfe-geförderten Athlet:innen wie kein anderes Event mit Partnern und Förderern der Sporthilfe, Führungskräften aus der deutschen Wirtschaft und Prominenz aus Politik und Gesellschaft zusammen.

Mercedes-Benz, Nationaler Förderer der Sporthilfe, sorgt mit seinem exklusiven Fahrservice für eine stilvolle Ankunft der Ballgäste am roten Teppich. Mehr als 150 Unternehmen beteiligen sich als Sponsoren und Partner beim Gala-Programm und der traditionellen Tombola mit Preisen im Wert von rund 300.000 Euro. Für bargeldloses Bezahlen sorgt hier die Deutsche Bank, ebenfalls Nationaler Förderer der Sporthilfe.

"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung und PwC Deutschland. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.

