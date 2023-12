Dortmund (ots) - Ein eigenes Online-Business gründen, ohne sich um die Lagerung von Produkten zu kümmern; Artikel verkaufen, ohne die Versandabwicklung zu organisieren: Für viele Menschen klingt Dropshipping nach dem idealen Modell, um mit wenig Startkapital und reduziertem Aufwand dennoch in den Online-Handel einzusteigen. Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht. Die Gestaltung des Kundenkontakts, der Shop-Aufbau und die Lieferantenwahl sind nur einige Aspekte, die beim Dropshipping vorab gründlich durchdacht und geplant werden sollten. Insbesondere die nachfolgenden 5 Dinge sind für einen erfolgreichen Einstieg in den Online-Handel mit Dropshipping unerlässlich.

Die Wahl einer geeigneten Nische

Gute Nischen für ein Dropshipping-Business sind einerseits spezifisch, um eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen. Andererseits sollten sie dennoch breit genug sein, damit genug Kunden dadurch bedient werden können. Besonders geeignet sind Bereiche, die mit vielen Emotionen einhergehen, da emotional aufgeladene Artikel die Chance für Spontankäufe erhöhen. Dazu gehören Produkte für Kinder, Haustiere oder auch Beauty-Artikel.

Die Entscheidung für ein vielversprechendes Produkt

Ist die Nische gefunden, muss ein geeignetes Produkt ausgewählt werden. Es sollte nicht veraltet sein, eine Funktion erfüllen, nicht im Einzelhandel erhältlich sein und darf zudem nicht zu einem bereits gesättigten Markt gehören. Erfüllt ein Produkt all diese Kriterien, wird eine exklusive Marktstellung erzeugt, die mit besonders viel Attraktivität einhergeht.

Die benutzerfreundliche Gestaltung des Online-Shops

Der Online-Shop sollte vor allem schlicht gestaltet sein. Zu viele Pop-Up-Fenster, Banner und Farben sorgen eher für Ablenkung und Verwirrung; das kann Kunden davon abhalten, den Artikel in diesem Online-Shop zu kaufen. Außerdem ist darauf zu achten, dass der Weg zum Check-Out möglichst simpel gehalten wird. Je einfacher ein Kunde den Kauf abschließen kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dies auch tun wird.

Die Marketingstrategie unter Berücksichtigung verkaufspsychologischer Aspekte

Effektives Marketing ist bei einem Dropshipping-Business für den Erfolg unerlässlich. Statt auf veraltete Methoden wie bezahlte Werbeanzeigen zu setzen, sollten jedoch eher Maßnahmen gewählt werden, die eine emotionale Verbindung zu den Kunden aufbauen. Das wird vor allem durch Influencer Marketing erreicht. Hier werden zwei positive Aspekte verknüpft: Der natürliche Hang des Menschen, der Empfehlung eines anderen zu vertrauen und die emotionale Beziehung, die Influencer zu ihren Followern aufbauen.

Die Zusammenarbeit mit einem sorgfältig ausgewählten Lieferanten

Ein guter Lieferant ist zuverlässig, bietet kurze Lieferzeiten und höchste Produktqualität. Langfristigen Erfolg beim Dropshipping kann man nur mit einem solchen Lieferanten erreichen. Ob ein potenzieller Anbieter diesen Kriterien entspricht, lässt sich am besten durch eine Testbestellung herausfinden. Auf diese Weise erfährt man aus erster Hand, wie es um Qualität und Lieferung bestellt ist.

