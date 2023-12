Köln (ots) - Neues Jahr, neue Streaming Highlights: Die RTL+ All Inclusive Entertainment App bringt im Januar mit dem Start des "Tödlichen Dienst-Tages" und drei neuen Filmen der "Dünentod"-Reihejede Menge Nervenkitzel auf die Bildschirme. Außerdem stellt sich in der RTL+ Comedy "Shut the f* up! Silent Library" pro Folge ein prominentes Fünfer-Team schmerzhaften oder lustigen Aufgaben in einer Bibliothek. Das Besondere: Das Team muss die ganze Zeit absolut still sein. Doku-Nachschub liefert "Graciano Rocchigiani - Das Herz eines Boxers", produziert von Til Schweiger. Die Streamer:innen erwartet darüber hinaus das rosige TV-Highlight diesmal im Doppelpack: "Die Bachelors" Sebastian und Dennis suchen unter der Sonne Südafrikas ihre Traumfrauen. Und im Januar herrscht natürlich auch wieder Dschungelfieber auf RTL+! Die passenden Playlists zu beiden Reality Highlights gibt's inklusive. Hörbuch-Fans können sich auf neue Titel von Bianca Iosivoni, Noah Fitz, Tommy Jaud und Ewald Arenz freuen.

VIDEO HIGHLIGHTS

Fiction im Januar 2024

1. Januar: "4 Blocks", Staffel 1-3

15. Januar: "Heartland", Staffel 14, 10 Folgen, exklusiv

16. Januar: Start "Tödlicher Dienst-Tag" mit "Dünentod", 3 neue Filme, ab 23.1. auch bei RTL

20. Januar: "Summer Strike - Der eine Sommer", 12 Folgen, auch bei RTL Passion

28. Januar: "Jane the Virgin", Staffel 1-5

Reality im Januar 2024

10. Januar: "Die Bachelors", Staffel 14, 10 Folgen, ab 17.1. auch bei RTL

19. Januar: "Ich bin ein Star - Holt mich hier aus!", Staffel 17, 18 Folgen, auch bei RTL

20. Januar: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach", auch bei RTL

Comedy im Januar 2024

18. Januar: "Shut the F*** up! Silent Library", 8 Folgen

Dokumentation im Januar 2024

1. Januar: "Hard Knocks: In Season Arizona Cardinals 2022/23", 9 Folgen

26. Januar: "Freed to Kill - Das Böse lauert immer", 5 Folgen, auch bei RTL Crime

27. Januar: "Der wilde Westen", 6 Folgen, auch bei GEO Television

28. Januar: "Graciano Rocchigiani - Das Herz eines Boxers", Original

Show im Januar 2024

1. Januar: MagentaTV Original "Herr Raue reist!", Staffel 2, 12 Folgen

2. Januar: "Save the Date - Wen heirate ich in 50 Tagen?", 4 Folgen, ab 9.1. bei VOX

8. Januar: "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer", 5 Folgen exklusiv

22. Januar: "Promi First Dates", am 29.01. bei VOX

RTL+ Kids im Januar 2024

1. Januar: "Paw Patrol - Der Kinofilm"

1. Januar: "Total Genial", Staffel 2, 26 Folgen

Filme im Januar 2024

1. Januar: "Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns"

1. Januar: "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück"

1. Januar: "All Inclusive"

1. Januar: "The Green Mile"

MUSIK HIGHLIGHTS

10. Januar: "Die Bachelors - Die Nacht der Rosen" Playlist

19. Januar: "Ich bin ein Star - Holt mich hier aus!" Playlist

HÖRBUCH HIGHLIGHTS

Bianca Iosivoni "Twisted Fate (2. Teil), (aus der Partnerschaft mit Deezer)

Noah Fitz: "Angstmacher", (aus der Partnerschaft mit Deezer)

Tommy Jaud: "Man müsste mal - nix gemacht und trotzdem happy", (aus der Partnerschaft mit Deezer)

Ewald Arenz: "Die Liebe an miesen Tagen", PRH Verlagsgruppe

Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im Januar:

8.1.: "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer", 5 Folgen exklusiv

In fünf Folgen werden neue spannende Geschichten von deutschen Auswanderinnen und Auswandern erzählt. Während Olaf und Marie Heidtke mit Stromproblemen auf ihrer Farm in Südafrika zu kämpfen haben, möchte die Brandenburgerin Janine Hundt in Tansania im Filmbusiness durchstarten. Caro und Andrea suchen in den USA neue Ideen für ihre Geschäfte auf Mallorca. Oksana und Daniel denken nach einer Schießerei vor ihrem Nachtclub in Los Angeles über einen Verkauf nach. Chris und Nicole Töpperwien veranstalten ein großes Oktoberfest in ihrem Hofcafé in Los Angeles, um ihren Umsatz anzukurbeln.

10.1: "Die Bachelors", ab 17.1. auch bei RTL

Bereit für heiße Flirts, romantische Momente und jede Menge Herzklopfen? Das neue Jahr startet doppelt heiß: Die Bachelors Dennis Gries und Sebastian Klaus suchen unter der Sonne Südafrikas ihre Traumfrauen. Hier gilt: Zwei Männer, eine Mission: die große Liebe finden. Wenn der Mittwoch wieder im Namen der Rosen steht, warten auf die beiden Single-Männer in 10 Folgen aufregende Dates, traumhafte Locations und jede Menge Gefühlschaos.

16.1: Start "Tödlicher Dienst-Tag" mit "Dünentod", ab 23.1. auch bei RTL

Der "Tödliche Dienst-Tag" kehrt mit neuen "Dünentod"-Thrillern und brandneuen Krimi-Reihen zurück auf den Bildschirm. Ab dem 16. Januar sorgt das Ermittler-Duo Tjark Wolf (Hendrik Duryn) und Femke Folkmer (Pia Barucki) mit drei neuen Einsätzen an der friesischen Küste wieder für Hochspannung.

18.1.: "Shut the F*** up! Silent Library"

Die beliebte japanische Show "Silent Library" kommt endlich zurück nach Deutschland - und erweckt das Schweigen zum Leben! In der RTL+ Comedy "Shut the f* up! Silent Library" stellt sich pro Folge ein prominentes Fünfer-Team schmerzhaften oder lustigen Aufgaben in einer Bibliothek. Das Besondere: Das Team muss die ganze Zeit absolut still sein, denn in der Bibliothek herrscht schließlich Ruhe! Kein Gekicher, kein Schnauben, kein Schreien und kein Quieken - nur eisernes Schweigen, um den Dezibelmesser im Zaum zu halten und das Spiel zu gewinnen.

28.1.: "Graciano Rocchigiani - Das Herz eines Boxers"

Graciano "Rocky" Rocchigiani war der spektakulärste Boxer, den es in Deutschland je gab. Er war reich, arm, ganz oben und ganz unten. Vom Berliner Hinterhof kämpfte er sich auf die große Boxbühne, begeisterte ein Millionenpublikum und kassierte Millionengagen, nur um schließlich alles wieder zu verlieren. Keiner ist so oft aufgestanden, keiner hat so viel gekämpft, mit so viel Herz. Ein Leben wie im Film. Ab 28.1. erzählt die Dokumentation vom Leben eines unverwüstlichen Champions, von unmöglichen Comebacks und vom Box-Boom der 90er Jahre. Schließlich aber auch von einem ebenso unvorhersehbaren wie tragischen Tod.

