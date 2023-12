Im großen Finale von "The Masked Singer" feiert ProSieben ein Fest der Enthüllungen mit ganz viel Weihnachtszauber am Vorweihnachtsabend, und packt mit den Fans vier große, rätselhafte Geschenke aus. In der Liveshow am Samstag, 23. Dezember 2023, ab 20:15 Uhr werden auf ProSieben und auf Joyn die letzten Geheimnisse gelüftet: Welche Stars stecken unter DIE EISPRINZESSIN, DER MUSTANG, DER LULATSCH und DER TROLL? Titel: The Masked Singer; Staffel: 9; Folge: 6; Finale; Ausstrahlungszeitraum bis: 2023-12-22; Person: DIE EISPRINZESSIN; DER LULATSCH; DER MUSTANG; DER TROLL; Bildunterschrift: Die Finalisten Copyright: Seven.One/Willi Weber; Fotograf: Willi Weber; Bildredakteur: Tabea Werner; Dateiname: 2890574.jpg; Rechtehinweis: Dieses Bild darf bis eine Woche nach Ausstrahlung honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der Seven.One Entertainment Group GmbH moeglich. Nicht fuer EPG! Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Aneinanderreihung/Zusammenlegung/Kopplung von Bildern zum Zweck der Erstellung von Slide-Shows o.ä. nicht gestattet; Verbindung/Einfügen/Anfügen von Werbung nicht gestattet. Bei Fragen: foto@seven.one Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der Seven.One Entertainment Group GmbH. / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/25171 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.