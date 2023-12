Unterföhring (ots) - "Auf meinem Wunschzettel steht in dicken, großen Buchstaben: 'The Voice Kids' 2024", verrät Wincent Weiss. Flüsternd und verschmitzt schmunzelnd fügt der #VoiceKids-Coach hinzu: "Ich freue mich riesig, dass sich dieser Wunsch schon jetzt erfüllt und ich auch im neuen Jahr Lena, Alvaro und Michi & Smudo die besten jungen Stimmen für #TeamWincent vor der Nase wegschnappen darf. Die Kids haben es einfach drauf und ich bin stolz, sie auf ihrem musikalischen Weg zu begleiten!"

Schöne Bescherung auch für Lena Meyer-Landrut, Smudo & Michi Beck und Alvaro Soler! Schon ab 7. Januar 2024 spitzen sie gemeinsam mit Wincent Weiss wieder um die Wette ihre Ohren. In Berlin heißt es bei den Blind Auditions von "The Voice Kids" dann für alle stimmstarken Kids: "Sing like no one's watching!", denn die Coaches suchen die besten jungen Stimmen für ihre Teams. Für welchen Coach entscheidet sich wohl die künftige #VoiceKids-Siegerin oder der #VoiceKids-Sieger? Das sehen die "The Voice Kids"-Fans im Frühjahr 2024 in SAT.1.

Lena Meyer-Landrut: "Ich kann es kaum erwarten, die beeindruckenden Stimmen der #VoiceKids 2024 zu hören! Und ich hab's einfach im Gefühl: Nach dem Doppelsieg von Michi und Smudo schubst sie #TeamLena nun vom Thron und holt den Sieg nach Hause! Staffel 12 - ich bin bereit, für tolle Talents zu buzzern!"

Michi Beck & Smudo: "'The Voice Kids' '24. Wir freuen uns sehr, wieder beim Wettstreit um Talente und Musik dabei zu sein. Und natürlich wollen wir an die erfolgreichen vergangenen Staffeln anknüpfen und fiebern einem dritten Sieg entgegen. Wenn Lena sagt, sie schubst uns vom Thron, kann sie das gerne versuchen!"

Alvaro Soler: "Bereits zum vierten Mal darf ich für ganz unglaubliche junge Stimmen buzzern. Und in jeder Staffel 'The Voice Kids' werde ich wieder neu von unseren Talenten überwältigt. Wenn ich an den Start der Blind Auditions im Januar denke, habe ich schon jetzt eine unglaubliche Vorfreude auf das musikalische Feuerwerk, das uns alle erwartet."

Moderiert wird #VoiceKids von Thore Schölermann und Melissa Khalaj. Produzent ist Bildergarten Entertainment.

Bei den Blind Auditions im Studio mitfiebern? Die besten jungen Stimmen schon vor der TV-Ausstrahlung hören? Und miterleben, für wen die Coaches buzzern?

Hier gibt's die Tickets für "The Voice Kids" 2024: tvtickets.de/TVOGKI.php

