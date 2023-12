Berlin (ots) - Der Quick-Commerce-Lieferservice Gorillas kündigt die Einführung seines neuesten Festtagsangebots an: "The Naughty List", eine App-Kategorie, die den Kunden hilft, das zu finden, was sie brauchen, um ihren Lastern zu frönen und die chaotische Weihnachtszeit zu überstehen - superschnell. Von Wein über Spirituosen bis hin zu Kondomen liefert Gorillas in Minutenschnelle festliche Leckereien in die "naughtiest City of Germany".

Das neue Angebot wird mit einer integrierten Kampagne beworben, in der - wer sonst - der "naughty" Weihnachtsmann zu sehen ist: eine freche, in Leder gekleidete Version des "klassischen" Weihnachtsmanns. Die auffällige Kampagne wird die Fans von Gorillas in der Hauptstadt auf ihren Lieblingslieferdienst während der Weihnachtszeit aufmerksam machen. Am Morgen nach einer Nacht im Club, beim Abendessen mit Freunden oder wenn sich die Küche in einer kleinen WG mit feierwütigen Daheimgebliebenen füllt - Gorillas steht bereit, das Wichtigste zu liefern.

Zu den Highlights der Kampagne gehören ein LED-Videotruck, der durch Ost-Berlin gefahren ist, digitale und Social-Media-Inhalte sowie "The Naughty Playlist" auf Spotify.

Clemens Koebele, General Manager Deutschland von Getir/Gorillas, kommentiert: "Unsere Festtagskampagne 'The Naughty List' zeigt: Gorillas ist so bunt wie die Menschen, die wir beliefern, und wir werden alles dafür tun, dass sie ihre Feiertage so frei feiern können, wie sie wollen. Dank unseres Services wird es ihnen an nichts fehlen."

Das Konzept und die künstlerische Leitung stammen vom hausinternen Kreativteam von Gorillas in Zusammenarbeit mit Cookie Studios, einem Londoner Studio, das die Kampagne produziert hat.

