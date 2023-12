Lörrach (ots) - Es gibt viele Automobilhändler, die zwischen 10.000 und 15.000 Euro Gewinn im Monat machen - doch es könnte deutlich besser laufen. Hüseyin Zan ist selbst erfolgreicher Automobilunternehmer und Gründer von MACH UMSATZ, einer Unternehmensberatung, die etablierte Händler mit ihrem Trainingsprogramm auf Wachstumskurs bringt. Wir haben uns bei ihm erkundigt, was es damit im Detail auf sich hat.

Die Lage am Automobilmarkt ist momentan einigermaßen unübersichtlich: Nachdem die Preise für gebrauchte Fahrzeuge in den vergangenen Jahren kräftig angezogen hatten, haben wir es jetzt mit einem regelrechten Preisverfall zu tun. "Es gab eine außergewöhnlich starke Nachfrage auf dem Gebrauchtwagenmarkt, weil wir seit Mitte 2021 einen echten Mangel bei den Neuwagen beobachten konnten", sagt Automobilexperte Hüseyin Zan, Gründer und Geschäftsführer von MACH UMSATZ. "Die Wartezeiten waren für die Kunden nicht mehr akzeptabel, zumal die Preise gleichzeitig durch die Decke gingen. Die Mangelphase ist nun erst einmal vorbei, was mit der steigenden Inflation und der damit einhergehenden Zurückhaltung der Verbraucher zusammenhängt. Für die Gebrauchtwagenhändler ist das eine schwierige Situation - sie wurden praktisch aus dem Paradies vertrieben. Viele von ihnen müssen mit einer Stagnation oder sogar dem Rückgang ihrer Geschäfte rechnen."

"Dabei ist es auch in der gegenwärtigen Lage durchaus möglich, ordentliche Umsatzsteigerungen zu realisieren. Bestimmte Fahrzeugmodelle sind immer gefragt und erzielen damit weiterhin gute Erträge", fährt Hüseyin Zan fort. "Es kommt also für die Gebrauchtwagenhändler darauf an, sich den Schwankungen des Marktes so gut es geht zu entziehen und ihr Geschäft krisensicher aufzustellen." Hüseyin Zan ist selbst Inhaber und Geschäftsführer eines Automobilunternehmens mit mehreren Standorten in Rheinfelden (Baden). Auszeichnungen der Financial Times und des Focus Business bestätigen seinen Erfolg. Für die Unternehmensberatung MACH UMSATZ hat der Automobilexperte ein Team von Spezialisten aufgebaut, das etablierten Automobilhändlern ein Training anbietet, mit dem sie ihrem Geschäft einen nachhaltigen Wachstumsschub geben können.

Ein Training für etablierte Gebrauchtwagenhändler

Hüseyin Zan ist seit 15 Jahren als Unternehmer im Automobilgeschäft tätig. Mit seiner Unternehmensberatung MACH UMSATZ wandte er sich bisher an die Einsteiger in der Branche, die ihren Traum vom eigenen Gebrauchtwagenhandel umsetzen wollten. Jetzt gibt es das zusätzliche Programm "Umsatz mit Autos - Pro" für etablierte Automobilhändler. "Es war uns zunächst wichtig, den Einsteigern einen soliden Start in den Automobilhandel zu ermöglichen, indem wir ihnen das nötige unternehmerische Wissen vermitteln", erzählt Hüseyin Zan. "Es gibt allerdings zahlreiche Händler, die immer wieder auf uns zukommen, weil sie auf einer gewissen Ebene stagnieren. Sie verkaufen vielleicht 10 bis 50 Autos im Monat, aber schaffen es nicht, die Verkäufe und dadurch auch ihre Gewinne zu erhöhen. Unser Trainingsprogramm "Umsatz mit Autos - Pro" vermittelt ihnen die Kenntnisse, die sie für den Sprung auf die höhere Ebene benötigen."

"Inhaltlich dreht es sich zum einen um die Automatisierung des Einkaufs", erläutert Hüseyin Zan. "Die Fahrzeugbeschaffung sollte nicht dem Zufall überlassen werden. Wir brauchen also einen Prozess, der für regelmäßigen Nachschub sorgt. Die meisten Automobilhändler rennen den Fahrzeugen hinterher und kaufen das ein, was gerade da ist. Das Ziel muss aber sein, dass die Autos zum Händler kommen und dieser nicht den ganzen Tag mit der Suche beschäftigt ist. Dafür gibt es klare Prozesse, die man einführen kann. Dann ist man als Händler nämlich in der schönen Situation, sich selbst auszusuchen, welche Autos man einkaufen möchte und welche nicht.

Zum anderen steht die Kapitalbeschaffung im Zentrum: Wer wachsen möchte, kann das in der Regel nicht aus der eigenen Tasche bezahlen - eine Einkaufslinie ist gefragt. Der dritte Schwerpunkt liegt dann auf dem Personal. Wir erklären den Teilnehmern, wie sie geeignete Mitarbeiter gewinnen und halten. Wichtig ist uns, dass wir nicht nur eine Anleitung geben, sondern die Teilnehmer auf ihrem Weg zum Ziel sehr eng begleiten. Das bedeutet, wir sind im täglichen Kontakt mit unseren Trainings-Teilnehmern und können so die Erfolge gewährleisten, damit unsere Kunden endlich höhere Gewinne erzielen."

Hüseyin Zans eigener Weg

"Ich habe mein Unternehmen im Jahr 2009 mit 150 Euro Startkapital gegründet und dann wirklich jeden Fehler selbst gemacht", berichtet Hüseyin Zan. "Es waren einige harte Jahre, doch wer mich kennt, weiß, dass ich eins ganz sicher habe: Durchhaltevermögen. Heute erwirtschaftet unsere Autohausgruppe mehrfach achtstellige Jahresumsätze und ich habe mich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, um mit MACH UMSATZ andere auf ihrem Weg vom kleinen Gebrauchtwagenhändler zum Automobilunternehmer zu unterstützen."

