Mainz (ots) - Im ZDF präsentieren Oliver Welke und Bastian Pastewka ihre erste gemeinsame Show: "Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!". Sie gelten als Kenner skurrilen Fernsehwissens und beweisen das in zwei Ausgaben. Die erste Folge ist am Freitag, 29. Dezember 2023, 22.30 Uhr im ZDF, sowie am 1. Januar 2024, 15.45 Uhr in ZDFneo, zu sehen, die zweite Folge am Freitag, 5. Januar 2024, um 22.30 Uhr im ZDF. Beide Sendungen sind bereits ab Freitag, 29. Dezember 2023, 18.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.

Oliver Welke und Bastian Pastewka sind Fans des Mediums Fernsehen. Sie werden mit skurrilen und vermeintlich in Vergessenheit geratenen TV-Ausschnitten überrascht. Mit ebensolchen überraschen sie sich aber auch gegenseitig und lassen einander, wie auch das Publikum, eintauchen in die wahren Schätze des TV-Archivs.

"Unsere Show 'Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!' ist eine nachweihnachtliche Überraschungsfeier mit erlesenen Gästen und zugleich Kuriositätenkabinett aus 60 Jahren Fernsehgeschichte. Ein Special zur Zerstreuung ohne Anspruch auf Vollständigkeit", verrät Bastian Pastewka und Oliver Welke ergänzt: "Ich dachte nicht, dass es allzu viele Archivschätze oder Sendungen gibt, von denen ich noch nie was gehört und gesehen habe, aber die Redaktion hat mich eines Besseren belehrt. Pastewka und ich reden auch privat fast nur über Fernsehen. Deshalb hat sich das bis auf die Kameras eigentlich alles ganz natürlich angefühlt."

Viele besondere Momente der Fernsehunterhaltung und -berichterstattung landen schon nach kurzer Zeit in den TV-Archiven oder in den Tiefen der Mediatheken. Längst nicht alles hat das Zeug zum TV-Hit oder Kultformat. Aber einiges ist zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Die Redaktion und ihre Gäste Torsten Sträter und Olaf Schubert präsentieren den beiden Ungewöhnliches und Skurriles aus mehr als sechs Jahrzehnten TV-Geschichte. Was kennen die beiden wirklich? Und wie schauen sie aus heutiger Sicht auf echte und schlechte Perlen des deutschen Fernsehens?

"Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!" wird im ZDF mit Untertiteln und online auch mit Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Kontakt Bei Fragen "Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!" im ZDF erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-16293. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/welkeundpastewka) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de unter 06131 – 70-16100.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation Telefon: +49-6131-70-12108

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/) und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH