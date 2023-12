Brüssel/Bonn (ots) - Die Vorsitzende des Frontex-Kontrollgremiums beim EU-Parlament und EVP-Abgeordnete, Lena Düpont, unterstreicht die Notwendigkeit einer funktionierenden Infrastruktur an den EU-Außengrenzen im Rahmen des EU-Asyl- und Migrationspakets. Diese brauche man, wenn man so früh wie möglich zwischen Schutzbedürftigen und nicht Schutzbedürftigen unterscheiden möchte. Als Negativbeispiel zieht die EU-Abgeordnete Lesbos und Samos heran: "Niemand der das gesehen hat, der da gewesen ist, möchte, dass das die Zustände sind, über die sich die Europäische Union unterhält", so Düpont gegenüber phoenix. Das Ziel sei deswegen unter anderem, die Versorgung sicherzustellen und den Geflüchteten menschenwürdige Unterbringung und Zugang zu sanitären Einrichtungen zu ermöglichen. "Wir versuchen mit dem Pakt die Balance zu wahren zwischen Humanität und Ordnung, zwischen Steuerung und Wahrung der Grund- und Menschenrechte", so die Vorsitzende des parlamentarischen Frontext-Kontrollgremiums. Das bedeute aber auch, "dass die Europäische Union mehr Verantwortung übernehmen muss in der Unterstützung der Mitgliedsstaaten an der Außengrenze insbesondere".

Das komplette Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/cAx

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation Telefon: 0228 / 9584 192 kommunikation@phoenix.de Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH