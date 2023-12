Leer (ots) - Am 21. Dezember 2023 wird das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr ein neues Luftlanderettungszentrum leicht an den Sanitätsdienst der Bundeswehr übergeben. Das Kommando Schnelle Einsatzkräfte des Sanitätsdienstes in Leer wird dieses als Nutzer übernehmen.

Mit dem System Luftlanderettungszentrum, leicht, zeigt die Finanzierung herausgehobener Projekte durch das Sondervermögen Bundeswehr für den Sanitätsdienst der Bundeswehr sichtbar Wirkung.

Interessierte Medienvertretende sind herzlich eingeladen, der feierlichen Übergabe beizuwohnen, und das bereits aufgebaute System zu besichtigen. Fachpersonal des Sanitätsdienstes beantwortet hierzu gerne Ihre Fragen.

Hinweis für die Medien

Termin: 21.12.2023, 13:00 - 14:45 Uhr

Eintreffen: 12:30 Uhr

Ort: Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst, Wache

Adresse: Evenburg Kaserne

PapenburgerStr. 82

26789 Leer

Interessierte Medienvertretende werden gebeten, sich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis 20. Dezember 2023, 15:00 Uhr unter u.a. Email-Adresse anzumelden.

Kontakt: Oberstleutnant Stefan Kühling

Festnetz: +49 (0) 491 9195 - 4100

Email: KdoSESPresse@bundeswehr.org

Pressekontakt:

Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr Telefon: 0261 896 13103 pizsanitaetsdienst@bundeswehr.org

