Hamburg (ots) - Christian Behr wird zum 1. Januar 2024 neuer Geschäftsführer des DPV Deutscher Pressevertrieb, einem Unternehmen von Gruner + Jahr unter dem Dach von RTL Deutschland. Der bisherige Leiter Strategische Handelssteuerung im DPV folgt in seiner neuen Funktion auf Christina Dohmann, die den DPV verlässt, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Sie wird dem DPV noch bis Ende Februar 2024 beratend zur Seite stehen. Der DPV Deutscher Pressevertrieb ist eine 100-prozentige Tochter der Publishingeinheit Gruner + Jahr und als Vertriebsunternehmen Abo-Dienstleister für Print und digitale Medienprodukte.

Mit Christian Behr übernimmt ein erfahrener Vertriebs-Experte den DPV. Vor seinem Wechsel zum DPV im Jahr 2019 sammelte er seit 1992 Verlagserfahrung bei Egmont Ehapa, wo er zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung als Gesamtvertriebs- und Logistikleiter DACH den Magazin-, Buch- und Digitalvertrieb verantwortete.

Andreas Fischer, Chief Operating Officer von RTL Deutschland: "Christian Behr besitzt als ausgewiesener Experte bei unseren Marktpartnern im Vertriebsmarkt großes Vertrauen. Er hat das Vertriebsgeschäft von Gruner + Jahr in den vergangenen Jahren hervorragend mit entwickelt und große Erfolge in der Zusammenarbeit mit namhaften Marktpartnern erzielt, unter anderem im Einzelhandel oder in der Allianz mit der Bauer Vertriebs KG. Ich freue mich daher sehr, den DPV in seine Hände legen zu können. Gemeinsam haben wir viel vor, für die eigenen Marken und für unsere Verlagsmandanten."

Christina Dohmann, seit 2016 Geschäftsführerin des DPV, hat die Transformation von DPV, Gruner + Jahr und RTL Deutschland in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgestaltet, zunächst als Executive Committee Mitglied bei Gruner + Jahr, später in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung von RTL Deutschland. Unter ihrer Leitung wurde der DPV erfolgreich zu einem datengetriebenen, digitalen Vertriebsunternehmen mit Abo-Schwerpunkt transformiert. Auch die Umsetzung und Weiterentwicklung der Vertriebs-Allianz zwischen Gruner + Jahr und der Bauer Media Group im Einzelverkauf lag in ihrer Verantwortung.

Andreas Fischer, Chief Operating Officer von RTL Deutschland: "Ich möchte mich ganz herzlich bei Christina Dohmann bedanken. Christina ist es trotz eines schwierigen Marktumfelds hervorragend gelungen, unseren Vertrieb mit großer Expertise und außerordentlichem Engagement auf Kurs zu halten. Sie hat diese wichtige Erlössäule unseres Unternehmens trotz herausfordernder Umstände stabilisiert und für die Zukunft bestens aufgestellt. Ihre große Data-, D2C und CRM-Expertise konnte sie auch bei der Neuausrichtung von RTL+ einbringen, zunächst als Gründungsmitglied im erweiterten RTL+ Führungskreis, später durch ihren Beitrag im Bereich 'Akquisition und Retention' zum aktuellen Streaming-Wachstum."

