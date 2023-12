Tampa Bay, USA (ots) - Dr. Martin J. Krämer, Security Awareness Advocate bei KnowBe4

Die stetige Weiterentwicklung von Phishing Kits, die allgemein unter dem Alias "Scama" bekannt ist, offenbart eine besorgniserregende Dynamik, bei der selbst Anfänger die Möglichkeit haben, sich zu hochqualifizierten Betrügern zu entwickeln. Diese faszinierende Entwicklung zeigt sich nicht nur in den zunehmend ausgefeilten Funktionen dieser Kits, sondern auch in ihrer geschickten Vermarktung innerhalb des Dark Webs.

Gemäß den Erkenntnissen von Vade Secure tauchen vermehrt fortschrittliche Phishing Kits auf und zeichnen sich durch beeindruckende Funktionen aus. Hierzu gehören vorgefertigte E-Mail-Vorlagen, responsives Webdesign, Anti-Bot-Schutz und Prüfmechanismen für Opferkontaktinformationen. Besonders bedenklich ist die Integration einer SMS-Spamming-Funktion, mit der Betrüger in einem einzigen Schritt eine große Anzahl von SMS-Nachrichten versenden können, um ihre Phishing-Kampagnen in großem Umfang zu initiieren. Diese Entwicklung verdeutlicht nicht nur die technologische Raffinesse der Kits, sondern auch die zunehmende Professionalisierung von Cyberkriminellen in ihren betrügerischen Machenschaften. Der Schutz vor solchen Angriffen erfordert daher nicht nur technologische Abwehrmechanismen, sondern auch ein gesteigertes Bewusstsein und Sicherheitswissen bei den potenziellen Opfern.

