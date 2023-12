Berlin (ots) - 22 Jahre nach der Veröffentlichung des Bestsellers "Das Experiment - Black Box" von Mario Giordano ist der Titel vielen noch immer ein Begriff. Dies liegt nicht nur an dem gleichnamigen Kinofilm von Oliver Hirschbiegel, sondern auch daran, dass das Buch bis heute in Schulen unterrichtet wird.

Dynamic Television, die in diesem Jahr ihr 10-jähriges Firmenjubiläum feiert, arbeitet derzeit an einer Neuinterpretation als Serie.

Wäre die Welt eine bessere, eine gewaltfreie, wenn Frauen sie führen würden? Gerechter, wenn sich Frauen und Männer paritätisch die Macht teilten? In der Serie geht es - wie schon 1971 beim Stanford-Prison-Experiment, das die Inspiration zur Vorlage lieferte - um die Erforschung menschlichen Verhaltens unter Extrembedingungen und die tief verwurzelten gesellschaftlichen Erwartungen bezüglich Geschlecht und Macht und wie sich diese in extremen Situationen manifestieren.

"Die Thematik ist zeitlos und relevanter denn je. Gerade in unserer gegenwärtig herausfordernden Zeit ist das Publikum bereit für neue, innovative Interpretationen und Gedankenspiele wie in der Neuverfilmung von "Das Experiment - Black Box", so Klaus Zimmermann, Managing Partner von Dynamic Television.

Rowohlt Verlag: "Mario Giordanos Auseinandersetzung mit den Untiefen der menschlichen Natur, inzwischen in zehn Auflagen erschienen, ist ein Klassiker und doch weiter von bleibender Aktualität. Wir freuen uns, dass Dynamic Television eine neue, moderne Serienadaption angeht."

Mario Giordano: "Mit "Das Experiment - Black Box" wollte ich über die Hybris des Stanford-Prison-Experiments und über die Dynamik von Gewalt und Gehorsamsbereitschaft erzählen. Ich freue mich, dass Dynamic Television als international thrillererfahrene Produktionsfirma eine ambitionierte serielle Neuerzählung dieses Stoffes realisieren wird."

Die Idee der Neuerzählung stammt von Stefanie Ren ("A Thin Line", "Nicht tot zu kriegen"), die als Creator for Television und Headwriter der Serie fungiert. Die Dreharbeiten für die Psychothriller-Serie sind für Ende 2024 geplant. Aktuell laufen Gespräche mit verschiedenen Sendern. Dabei werden nicht nur etablierte, sondern auch potenziell neue Konstellationen ausgelotet, um ein möglichst breites Publikum anzusprechen.

