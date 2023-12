Berlin (ots) - Wenn Praxen unter Mitarbeitermangel leiden und täglich unter Druck stehen, geraten auch Praxisinhaber in eine Abwärtsspirale, die sich im schlimmsten Fall auf das Wohlbefinden der Patienten auswirken kann. Jendrik Dedow weiß als Arzt um den Arbeitsdruck und die schwierige Suche nach geeigneten Mitarbeitern. Mit Dedow & Kollegen verhilft er deswegen Unternehmen im Gesundheitsbereich dazu, sie mit den passenden Mitarbeitern in Verbindung zu bringen und so die ambulante Versorgung in Deutschland zu stärken. Hier erfahren Sie mehr über seine großen Ziele.

In einer herausfordernden Realität scheint es für Praxisinhaber ein wahrer Teufelskreis zu sein: Während sie es kaum schaffen, ihre offenen Stellen mit qualifiziertem Personal zu besetzen, steigt die Belastung und Frustration der bestehenden Mitarbeiter. Dies wiederum hat nicht selten die Kündigung der eigenen Fachkräfte zur Folge - was die Situation zusätzlich verschärft. Zwar sind durchaus qualifizierte Mitarbeiter wie MFAs oder ZFAs am Markt vorhanden, doch werden diese kaum auf die Praxen in ihrer Umgebung aufmerksam. Umso wichtiger ist es nun für Praxen, auf moderne Methoden der Mitarbeitergewinnung zu setzen und sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. "Heute ist es vor allem entscheidend, Bewerber dort zu erreichen, wo sie selbst mehrheitlich aktiv sind - in den sozialen Medien", erklärt Jendrik Dedow, Arzt und Geschäftsführer von Dedow & Kollegen.

"Viele Praxisinhaber haben zwar mittlerweile verstanden, dass sich Facebook und Co. für die Mitarbeitergewinnung eignen, haben jedoch weder die zeitlichen Kapazitäten noch das nötige Know-how, um dies effektiv für sich umzusetzen", so der Experte weiter. Neben seiner Tätigkeit als Arzt unterstützt Jendrik Dedow mit seiner Agentur Arztpraxen dabei, online sichtbar zu werden und sich als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren. Dabei übernimmt das Team um Jendrik Dedow den gesamten Prozess von der Positionierung über die Suche nach qualifizierten Kandidaten bis hin zu einer effektiven Vorfilterung der Bewerber. Für die Praxen geht es dann lediglich um die Kontaktaufnahme - eine Tatsache, die Inhaber sehr zu schätzen wissen. Das Angebot von Dedow & Kollegen richtet sich hauptsächlich an niedergelassene Fachärzte, wie Gynäkologen, Dermatologen oder Allgemeinmediziner. Aber auch Zahnärzte, Krankenhäuser oder Labore zählen zu ihren Kunden, wodurch sie auf einen breiten Erfahrungsschatz zurückgreifen können.

Mit Dedow & Kollegen offene Stellen innerhalb kürzester Zeit besetzen

Die Zusammenarbeit mit Dedow & Kollegen beginnt mit einem kostenfreien Erstgespräch, in dem es in erster Linie um allgemeine Informationen geht und darum, zu prüfen, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Ist dem so, geht es darum, die aktuelle Situation der Praxen zu analysieren: Wo stehen sie gerade, wie sieht die Teamstruktur gerade aus und welche Stellen gilt es zu besetzen? "Wir arbeiten anschließend ein detailliertes Praxisprofil aus, das die Grundlage für unsere psychologisch fundierten Werbetexte bietet", so Jendrik Dedow. "Kombiniert mit passendem Fotomaterial schaffen wir es so, unsere Partnerpraxen in Szene zu setzen."

Dabei setzt das Team vor allem auf Authentizität und Individualität. "Auch, wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so erscheint, aber jede Praxis ist einmalig. Diesen Charakter der Praxis wollen wir hervorheben, um sie so online geschickt und sichtbar zu positionieren", betont er. "Hierbei ist es entscheidend, potenziellen Bewerbern ein offenes und transparentes Bild über ihren künftigen Arbeitgeber zu vermitteln und sie so zu einer Bewerbung zu ermutigen." So schaffen es die Experten von Dedow & Kollegen, die offenen Stellen ihrer Partnerpraxen innerhalb kürzester Zeit mit den passenden Fachkräften zu besetzen - unabhängig von ihrer Größe und ihrem Standort. "Indem wir zielgerichtet qualifizierte Mitarbeiter mit den passenden Praxen zusammenbringen, verhindern wir, dass MFAs, ZFAs oder Gesundheits- und Krankenpfleger aus ihren Berufen oder sogar ganz aus dem medizinischen Feld scheiden und so der Gesundheitsversorgung in Deutschland verloren gehen", erklärt Jendrik Dedow.

Effektive Personalgewinnung durch Qualitätsfilter und Fachexpertise

Dank eines speziellen Filtersystems, das es Bewerbern ermöglicht, ihre Qualifikationen und Anforderungen präzise anzugeben, erhalten die Partnerpraxen bereits ab dem ersten Tag qualifizierte Bewerbungen. "In der Regel erfolgt die Einstellung eines Kandidaten innerhalb von nur zwei bis vier Wochen nach Beginn unserer Zusammenarbeit", so Jendrik Dedow. Die herausragende Qualität von Dedow & Kollegen zeigt sich auch in einer beeindruckenden Einstellungsquote von über 95 Prozent im Helferbereich, darunter Medizinische Fachangestellte (MFA), Praxismanager und Pflegepersonal.

Ein entscheidender Vorteil ist die umfassende medizinische Ausbildung von Jendrik Dedow: Mit mehr als 12 Jahren Erfahrung, darunter als Auszubildender zum Gesundheits- und Krankenpfleger, sowie als studentischer und ärztlicher Mitarbeiter in Praxen und Krankenhäusern, bringt er einen breiten Erfahrungsschatz aus der Zusammenarbeit mit zahlreichen Teams im Gesundheitsbereich mit. Kunden schätzen besonders seine direkte Betreuung und fachliche Expertise. Als Assistenzarzt der Allgemeinmedizin und wissenschaftlicher Mitarbeiter hat er sich mit Spezialisten aus den Bereichen Psychologie, Recruiting und Digitalmarketing verbunden, um innovative Lösungen für den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen zu entwickeln. "Unsere Mission ist es, Praxen dabei zu unterstützen, nicht nur Mitarbeiter, sondern echte Teammitglieder zu finden. Wir streben nach der Stärkung der Gesundheitsversorgung in Deutschland, indem wir Mitarbeitern helfen, ihre Traumpraxis zu finden und sie so im medizinischen Bereich zu halten", so Jendrik Dedow abschließend.

Sind auch Sie Inhaber einer Arztpraxis und wollen qualifizierte Mitarbeiter einstellen, damit Sie Ihre Patienten weiterhin in gewohnter Qualität versorgen können? Dann melden Sie sich jetzt bei Jendrik Dedow (https://dedow-partner.de/) von Dedow & Kollegen und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!

