Saarbrücken (ots) - In der heutigen Zeit, geprägt von Unsicherheit und Veränderungen, stehen Makler vor großen Herausforderungen. Doch während einige mit dem allgemeinen "Maklersterben" zu kämpfen haben, verzeichnet die PCL Concept GmbH erstaunliche Erfolge, indem sie qualifizierte Makler in ausgewählten Regionen berät. Mit ihrem einzigartigen Makler-Navigationssystem und hocheffizienter Strategieberatung gelingt es PCL Concept, innerhalb weniger Wochen beeindruckende Ergebnisse bei Maklern zu erzielen.

Die treibende Kraft hinter diesem Erfolg ist Peter C. Lopez, der auf 35 Jahre Erfahrung im Immobilienverkauf sowie in der Banken und Finanzbranche zurückblickt. Die letzten 12 Jahre als einer der erfolgreichsten Makler unter den mehr als 1000 Maklerkollegen einer "Bankentochter". Zuletzt war er spezialisiert auf Objekte ab 50 Mio. EUR im Secret Sale und beurkundete die größten Deals in der über 30 Jährigen Geschichte seines damaligen Arbeitgebers. Gemeinsam mit seiner Frau Quen, die Expertise aus der Versicherungswelt und Autoindustrie einbringt, hat das Duo die Unternehmensberatung PCL Concept GmbH geschaffen, die exklusiv im D-A-CH Raum auf Immobilienmakler Unternehmer spezialisiert ist.

Trotz widriger Umstände, wie dem plötzlichen Anstieg der Hypothekenzinsen von 0,5% auf nahe 5%, beweisen zahlreiche Makler, dass mit der richtigen Strategieberatung entgegen dem Markttrend deutlich dreistelliges Wachstum möglich ist. Durch die Kompetenz der PCL Concept und deren Makler - Navigationssystem wachsen Makler im Schnitt um beeindruckende 100% in nur sechs Monaten, ohne Werbeausgaben und ohne Adresskauf.

Die einzigartige Herangehensweise von PCL Concept identifiziert und korrigiert die vier häufigsten Fehler vieler Makler, die ihr Wachstum behindern. Erstens, die mangelnde Wahrnehmung ihres Marktvolumens, denn 1% der Einwohner sind Jährlich einmal beim Notar, zweitens die fehlende Kommunikation ihrer wahrgenommenen Kompetenz mit unmissverständlichen Mehrwerten ihrer Maklertätigkeit, drittens das unnötige umwerben von Eigentümern statt so "unwiderstehlich und attraktiv" zu sein das Eigentümer zum Makler wollen, und viertens die fehlende Prägnanz mit Alleinstellungsmerkmalen und Nutzen in ihrer Außendarstellung.

Durch das Makler-Navigationssystem von PCL Concept wird Klarheit im Angebot der Makler geschaffen, Mehrwerte und Sicherheit für Eigentümer herausgestellt und so Anziehungskraft gewährleistet. Makler, die an diesem System teilnehmen, erleben scheinbar mühelose Zuwächse von meist mehr als 200% pro Jahr, da sie plötzlich mehr Eigentümeranfragen erhalten als sie für ihr Wachstum benötigen. Das macht ihr Geschäft unabhängig von Werbeausgaben planbar und sichert Wachstum. Dieser einzigartige Ansatz hat PCL Concept zu einem Leuchtturm in der Maklerbranche gemacht und zu einem Unternehmen, das im deutschsprachigen Raum seinesgleichen sucht.

PCL Concept GmbH Gwendolin Collazo Lopez +4968193579148 gwen.lopez@pclconcept.de www.pclconcept.de

