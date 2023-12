Berlin (ots) - Das Consumer Choice Center hat eine neue Kampagne mit dem Titel FUN POLICE gestartet. Diese Kampagne befasst sich mit den zunehmenden Forderungen nach einem Verbot sogenannter "Sünden", einschließlich Nikotin- und Alkoholkonsum. Die Kampagne befasst sich ebenso mit den Interessengruppen, die für pauschale Verbote und regulatorische Maßnahmen eintreten, um den Zugang zu diesen Produkten einzuschränken.

Politikanalyst für das Consumer Choice Center Bill Wirtz sagt über die Kampagne: "Der Prohibitionismus ist quicklebendig, von Menschen, die zuckerhaltige Getränke und fetthaltige Lebensmittel einschränken wollen, bis hin zum Verbot von Alkohol, Rauchen und E-Zigaretten. Während Abstinenzler früher behaupteten, diese "Sünden" seien "unmoralisch", sagen die heutigen Prohibitionisten, sie täten es für die öffentliche Gesundheit. Die Mittel sind trotzdem die gleichen. Das Consumer Choice Center stellt sich klar dagegen.

"Wir sollten natürlich Anreize für die Verbraucher schaffen, damit sie die Risiken des Glücksspiels oder des Alkoholkonsums verstehen, aber Prohibition ist eine gescheiterte Idee, die letztendlich die Sicherheit der Verbraucher verringert und nur den Prohibitionisten selbst nützt", sagt Emil Panzaru, Forschungsleiter beim Consumer Choice Center.

"Politische Entscheidungsträger sollten nicht auf Ideologen hereinfallen, deren oberstes Ziel es ist, Lebensstile zu verbieten, die sie persönlich ablehnen", schließt Bill Wirtz.

Diese Kampagne hat folgende Elemente:

- Ein Grundsatzpapier mit dem Titel "Temperance Revived: The Core Tenets and Tactics of Neoprohibitionism" - Eine internationale Medienkampagne des Consumer Choice Centers - Eine "original" Podcast-Serie des Consumer Choice Centers - Eine Veranstaltung in Warschau - Ein kurzer Dokumentarfilm, der bei der Veranstaltung vorgestellt wird

Sie können alle Materialien dieser Kampagne HIER (https://consumerchoicecenter.org/fun-police/) finden.

