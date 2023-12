Berlin/Bonn (ots) - Die Vorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend (BDL) Theresa Schmidt kritisiert den Subventionsabbau für Landwirte. Anlässlich der Proteste des Bauernverbandes vor dem Brandenburger Tor fordert sie, die Vergünstigungen bei Agrardiesel beizubehalten. Sie warnt die Spritpreise und die Kfz-Steuern für landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche PkWs anzugleichen. "Es ist definitiv katastrophal und bringt das Fass zum Überlaufen. Gerade wenn wir den EU-Wettbewerb betrachten, sind wir definitiv abgehangen. Das ist kein Wettbewerb wie ihn die deutsche Landwirtschaft verdient hat," so Theresa Schmidt bei phoenix.

In Anbetracht, dass die Steuern, die auf den Agrardiesel erhoben werden, die Instandhaltung der Infrastruktur auf öffentlichen Straßen gewährleisten, die Landwirte aber in erster Linie auf dem Feld und Feldwegen unterwegs seien und sie diese selber unentgeltlich in Stand halten, stellt sie die Frage, ob die Kosten hierfür zukünftig nicht von den Gemeinden und Städten übernommen werden sollten. Sie bemängelt die Entscheidung der Bundesregierung die klimaschädlichen Subventionen lediglich bei den Bauern zu kürzen. Von einem 500 Milliarden Haushalt, eine Milliarde, das entspräche einem Sechstel für klimaschädliche Subventionen ausschließlich bei der Landwirtschaft zu kürzen, und weist darauf hin, dass die Landwirtschaft eine der wenigen Branchen ist, die ihre Klimaziele erreicht, "das kann aus unserer Sicht nicht sein und das machen wir ganz deutlich, heute, morgen und auch in der Zukunft."

Das vollständige Interview sehen Sie im YouTube-Kanal von phoenix.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation Telefon: 0228 / 9584 192 kommunikation@phoenix.de Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH