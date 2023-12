Berlin (ots) - Es ist die größte Herausforderung in Israels jüngerer Geschichte: Seit dem Angriff der Terrorgruppe Hamas am 7. Oktober steht Israel enorm unter Druck.

Während das Militär im Gazastreifen versucht, die verbliebenen Geiseln schnellstmöglich aus den Fängen der Terroristen zu befreien und die Hamas vernichtend zu schlagen, droht auch aus anderen Teilen der Region weiterhin Gefahr. Die Lage im Westjordanland ist zunehmend angespannt, zeitgleich wird auf internationalem Parkett Kritik am militärischen Vorgehen Israels immer lauter, weltweit zeigen neue und alte Formen des Antisemitismus ihr grässliches Gesicht.

Die Belastung für Gesellschaft, Politik und Militär der einzigen Demokratie des Nahen Ostens erreicht beinahe täglich neue Höchststände. Wie hält Israel dem Stand? Welche Stimmung herrscht in Land und Knesset? Wie bewertet Israel die Kritik an seinem Militäreinsatz gegen die Hamas und was erwartet das Land von der Welt angesichts des wieder aufkeimenden Antisemitismus?

Über diese und weitere Fragen spricht WELT TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard mit Israels ehemaligem Premierminister und derzeitigem Oppositionsführer Yair Lapid im WELT TALK Spezial.

Das WELT TALK Spezial mit Yair Lapid am Dienstag, den 19. Dezember 2023, um 17.00 Uhr auf WELT TV, im Livestream auf WELT.de sowie im Anschluss in der Mediathek & TV-App.

