München (ots) - Für Viele ist es schon das vorweggenommene DFB-Pokalfinale: Der Herbstmeister der Fußball-Bundesliga Bayer 04 Leverkusen trifft auf den aktuellen Tabellen-Vierten VfB Stuttgart. Die Auslosung in der "Sportschau" am 10. Dezember hat nun allerdings diesen Hochkaräter bereits für das Viertelfinale des DFB-Pokals vorgesehen.

Am Dienstag, 6. Februar 2024, überträgt die ARD die Begegnung live ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) im Ersten und in der ARD Mediathek. Esther Sedlaczek moderiert die Sendung aus dem Stadion in Leverkusen, unterstützt von ARD-Experte Bastian Schweinsteiger. Reporter der Partie ist Tom Bartels.

Sendetermin:

Dienstag, 6. Februar 2024

20:15-23:15 Uhr

Sportschau

DFB-Pokal

Viertelfinale

Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart

Reporter: Tom Bartels

Moderation: Esther Sedlaczek

Experte: Bastian Schweinsteiger

Übertragung aus Leverkusen

