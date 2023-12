Zirndorf (ots) - Auch in Zeiten von Mails, WhatsApp und SMS schicken die Kinder dem Weihnachtsmann oder dem Christkind immer noch gerne handgeschriebene Briefe. Und weil das mit der Adresse der beiden so eine Sache ist, werden viele Briefe gleich mal an PLAYMOBIL adressiert. Zwischen 80 und 100 solcher Briefe und selbst gemalter Bilder erreichen im Schnitt jeden Monat die PLAYMOBIL Zentrale. Jetzt in der Vorweihnachtszeit verdoppelt sich die Zahl der Einsendungen.

PLAYMOBIL regt seit jeher kleine und große Fans zum kreativen, phantasievollen Rollenspiel an. Ob nun Alltagssituationen wie Schule, Hobby oder das eigene Familienleben oder magische Welten rund um Drachen, Ritter, Feen und alles, was die Vorstellungskraft zulasst - mit PLAYMOBIL, ist alles möglich.

Natürlich bleibt es dabei nicht aus, dass Ideen für neue Produkte, Erweiterungen oder ganze Themenwelten bei den Spielenden nur so sprudeln. Und deshalb erreichen neben Wunschzetteln auch jede Menge Vorschläge von Klein und Groß das Unternehmen,

Besonders beliebt sind dabei Themen des täglichen Lebens: die eigenen Sportarten, bestimmte Tierarten, ein ganz besonderes Fahrzeugmodell. Viele Wünsche stammen auch aus Beobachtungen der eigenen Umgebung: ,,Könnt ihr mal einen Greifzangenbagger machen? So einer steht auf der Baustelle neben unserem Haus" - ,,Wir waren in Holland im Urlaub und da waren überall Windmühlen. Jetzt wollen wir gerne mit einer PLAYMOBIL Windmühle spielen" - ,,Meine Playmobil Menschen ärgern sich, da sie zurzeit laufen müssen, denn die Autos haben kein Benzin mehr. Sie würden sich sehr über eine Tankstelle freuen.".

Alle Wünsche werden natürlich notiert und bei der Entwicklung neuer Produkte berücksichtigt. So kann PLAYMOBIL viele strahlende Gesichter ermöglichen und Kinderherzen höherschlagen lassen.

Zwar können nicht alle Wünsche realisiert werden, im Falle der Tankstelle gibt es aber gute Nachrichten - inzwischen hat es eine ins Sortiment geschafft und wird sicher unter manchem Weihnachtsbaum zu finden sein.

Pressekontakt:

Pressestelle PLAYMOBIL pr@playmobil.de 0911/9666-1436

Original-Content von: PLAYMOBIL, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH