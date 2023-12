Kiel (ots) - bpa begrüßt Einrichtung des Welcome-Centers als zentrale Anlaufstelle und betont Bedeutung der Zuwanderung in der Pflege.

Zur Einrichtung des Welcome-Centers in Kiel sagt der schleswig-holsteinische Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Mathias Steinbuck:

"Schleswig-Holstein rollt internationalen Kräften den roten Teppich aus und ist damit bundesweiter Vorreiter. Die Einrichtung des Welcome-Centers ist ein gutes Signal, dass wir diejenigen, die bei uns arbeiten wollen, willkommen heißen.

Insbesondere in der Pflege werden wir die Versorgung einer steigenden Zahl von Pflegebedürftigen nicht ohne massive Zuwanderung bewältigen können. Das Welcome-Center macht als zentrale Anlaufstelle die Zuwanderung einfacher. Wer künftig bei uns in Schleswig-Holstein ankommt, spürt sofort, dass wir uns als Einwanderungsland begreifen.

Ein guter Anfang. Weitere Schritte zum Beispiel bei der schnelleren Anerkennung internationaler Berufsabschlüsse müssen folgen."

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bildet mit mehr als 13.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 700 in Schleswig-Holstein) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind systemrelevanter Teil der Daseinsvorsorge. Als gutes Beispiel für Public-private-Partnership tragen die Mitglieder des bpa die Verantwortung für rund 395.000 Arbeitsplätze und circa 29.000 Ausbildungsplätze. Die Investitionen in die soziale Infrastruktur liegen bei etwa 31 Milliarden Euro.

Pressekontakt:

Kay Oldörp, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0431/66 94 70 60 oder 0174/332 78 60, www.bpa.de

Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH