Düsseldorf (ots) - Wesel im weihnachtlichen Winter-Wahnsinn: 578 Gewinner*innen mit 793 Losen freuen sich über den Dezember-Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Besonders jubeln darf Glückspilz Günther* - denn er freut sich dank seines gezogenen Postcodes 46487 HC über nicht weniger als 280.000 Euro. Die Schecks an die bislang größte Gewinner-Gruppe der Soziallotterie überreicht die internationale Lotterie-Botschafterin Katarina Witt persönlich. Und auch der gute Zweck gewinnt bei der Deutschen Postcode Lotterie immer: Bei der großen Postcode-Party am Samstag in Wesel wird der Verein Tausche Bildung für Wohnen mit einer Förderung in Höhe von 500.000 Euro überrascht.

"Boah, super, großartig!" Als Günther am Samstagmorgen seinen Scheck aus dem goldenen Umschlag zieht, ist er erst einmal "völlig geflasht". Nicht nur, weil die internationale Lotterie-Botschafterin und zweifache Olympiasiegerin Katarina Witt neben ihm steht. Sondern auch, weil er gerade 280.000 Euro gewonnen hat. Ungläubig schaut der 57-Jährige auf die Gewinnsumme - weiß aber dann doch ziemlich schnell, was er mit dem vielen Geld machen könnte: "Das Haus hier in Wesel müsste mal renoviert werden. Aber unser Traum wäre auch ein schönes Ferienhaus am Meer." Den Kauf seiner beiden Lose vor rund zweieinhalb Jahren hat Günther jedenfalls nicht bereut: "Mich bei der Postcode Lotterie anzumelden, war das größte Ding, was ich in den letzten Jahren gemacht habe!"

Vier Postcode-Glückspilze jubeln über 700.000 Euro

Dem können seine drei direkten Nachbarinnen nur zustimmen. Sabine*, Petra* und Gerda* haben ebenfalls den Postcode 46487 HC, jeweils ein Lotterie-Los und erhalten von Katarina Witt jeweils einen großen Scheck in Höhe von 140.000 Euro. Gemeinsam stehen die vier Glückspilze am Samstagmorgen auf der Straße vor ihren Häusern und strahlen um die Wette. Ähnlich wie Günther möchte auch Sabine "erst einmal ein bisschen renovieren. Und mein Mann wünscht sich ein neues Wohnmobil." Petra ist vor allem wichtig, "dass man mit dem Losbeitrag auch etwas Gutes tut." Gerda wiederum ist ein wenig sprachlos und fühlt einfach nur "Freude pur".

700.000 Euro für 574 Postleitzahl-Gewinner*innen

Mit den vier Postcode-Gewinner*innen freuen sich 574 weitere Glückspilze, deren Postcode zwar nicht gezogen wurde, die aber mit ihren Losen in der dazugehörigen Postleitzahl46487 teilnehmen. Sie teilen sich mit ihren insgesamt 788 Losen ebenfalls 700.000 Euro, was 888 Euro pro Los entspricht. Da einige unter ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder gar drei besitzen, gewinnen sie auch die doppelte bzw. dreifache Summe. 132 Gewinner*innen dürfen sich somit über 1.776 Euro freuen, 41 über 2.664 Euro. Insgesamt sind die 578 Weseler Glückspilze die größte Gewinner-Gruppe in der Geschichte der Deutschen Postcode Lotterie.

Weseler Nachbarschaftsfest mit Katarina Witt

Um diesen Rekord gebührend zu feiern, treffen sich hunderte von Gewinnerinnen und Gewinnern am Samstagnachmittag zur großen Scheck-Überraschung auf dem Weseler Kornmarkt. Gemeinsam mit Freunden, Angehörigen und dem Team der Deutschen Postcode Lotterie feiern sie ein großes Nachbarschaftsfest im Schatten eines riesigen Weihnachtsbaums. Ein Highlight für Wesel, aber auch für Lotterie-Botschafterin Katarina Witt: "Für mich ist es immer etwas Besonderes, den Monatsgewinner*innen diese tolle Nachricht persönlich zu überbringen. Es ist immer schön zu sehen, wie viele Menschen zusammen mit ihrer Nachbarschaft feiern und sich nun, pünktlich zum Weihnachtsfest, noch den ein oder anderen Wunsch zusätzlich erfüllen können".

500.000-Euro-Scheck für den Verein Tausche Bildung für Wohnen e.V.

Bei der Postcode Party auf dem Kornmarkt sind die Monatsgewinner*innen aber nicht die Einzigen mit leuchtenden Augen: Dank der Weseler Dezember-Glückpilze und aller Teilnehmenden in Nordrhein-Westfalen kann Katarina Witt an diesem Nachmittag die Organisation Tausche Bildung für Wohnen e.V. ebenfalls überraschen. Der bereits seit 2017 von der Soziallotterie geförderte Verein, der sich an engagierte junge Erwachsene richtet, die sich im Tausch für mietfreies Wohnen als Bildungspat*innen für Kinder in strukturell benachteiligten Stadtteilen engagieren, wird mit einem Förderscheck in Höhe von 500.000 Euro überrascht. Vereins-Gründerin und Geschäftsführerin Christine Bleks: "Vielen Dank, dass Sie alle an der Postcode Lotterie teilnehmen und unsere Arbeit damit möglich machen. Ich bin total überwältigt, vielen Dank!"

Postcode-Party mit Lokal-Politik

Überwältigt von der Postcode-Party im Zentrum Wesels sind auch zwei Vertreter der lokalen und regionalen Politik. Die stellvertretende Bürgermeisterin Marlies Hillefeld freut sich darüber, "dass der Monatsgewinn bereits zum zweiten Mal nach Wesel geht" und gratuliert ihren Mitbürger*innen "ganz herzlich zu diesem vorweihnachtlichen Überraschungsgeschenk". Landrat Ingo Brohl wiederum spricht von einem doppelten Gewinn für die Weseler*innen: "Sie haben heute nicht nur gewonnen, sondern unterstützen mit Ihren Losen auch regelmäßig karitative Einrichtungen und Zwecke. In diesem Sinne mein herzlicher Glückwunsch, alles Gute für die Zukunft und ein friedliches Weihnachtsfest.

"Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."

Der gute Zweck gewinnt bei der Deutschen Postcode Lotterie immer. Denn nicht nur die Gewinner*innen in Wesel dürfen sich freuen - alle Teilnehmer*innen in Nordrhein-Westfalen machen mit ihren Losen die Welt zu einem besseren Ort für Mensch und Natur: Seit Gründung der Soziallotterie 2016 konnten in dem Bundesland bereits über 1.000 soziale und grüne Projekte mit rund 43 Millionen Euro gefördert werden. Darunter die oben bereits erwähnte Organisation Tausche Bildung für Wohnen.

Wesel zum zweiten Mal im Postcode-Glück

In Wesel machte das Postcode-Glück übrigens schon einmal Halt: Im Januar 2017 überraschten die Glücksboten der Soziallotterie die Gewinner*innen vor Ort. Während an diesem Samstag 578 Glückspilze jubelten, waren es damals, erst wenige Monate nach Gründung der Soziallotterie, nur neun Gewinner*innen. Insgesamt 500.000 Euro wurden damals verteilt. Unter anderem auch an Monika* und Klaus-Peter* aus dem Weseler Stadtteil Büderich, die sich dank ihres Postcodes 46487 GK zusammen über eine Viertelmillion Euro freuten. Die ganze Geschichte lesen Sie hier (https://www.postcode-lotterie.de/ergebnisse/artikel/06-jan-2017-46487-wesel-nordrhein-westfalen).

Nordrhein-Westfalen im Postcode-Glück

Die Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in Nordrhein-Westfalen konnten sich bereits über zahlreiche Monatsgewinne und Straßenpreise freuen. Erst im August durften 487 Gewinner*innen im sauerländischen Olpe (https://www.postcode-lotterie.de/ergebnisse/artikel/05-oktober-2023-57462-olpe-nordrhein-westfalen) über insgesamt 1,4 Millionen Euro jubeln. Im April des vergangenen Jahres freuten sich 296 Glückspilze in Lüdenscheid (https://www.postcode-lotterie.de/ergebnisse/artikel/07-apr-2022-58511-luedenscheid-nordrhein-westfalen) über dieselbe Summe.

*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.

Über die Deutsche Postcode Lotterie

Die Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über 5.000 grüne und soziale Projekte mit mehr als 220 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.

Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.

Postcode Lotterien international: Zusammen stark

Die Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 12,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Damit gehören sie seit elf Jahren in Folge zu den größten, privaten Fördermittelgebern der Welt.

Postcode-Botschafter*innen des Glücks

Der erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, darunter George Clooney, Leonardo DiCaprio, Emma Thompson, Muhammad Yunus, Rafael Nadal, Nadia Murad, Katarina Witt, Toni Kroos und Kai Pflaume.

