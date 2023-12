München (ots) - Das führende deutsche Medienunternehmen LEONINE Holding GmbH gründet gemeinsam mit Hans Ulrich Stoef und Jo Daris die LEONINE Animation Studios GmbH und bündelt dort künftig ihre Animationsaktivitäten.

Gleichzeitig bringen die drei Partner mit Wirkung zum 01. Januar 2024 jeweils ihre Anteile an der Toon2Tango GmbH & Co. KG in die LEONINE Animation Studios GmbH ein. Die LEONINE Holding GmbH hält seit Oktober 2022 25,1 Prozent an diesem Unternehmen. Hierdurch wird die Toon2Tango GmbH & Co. KG eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der LEONINE Animation Studios GmbH. Die Anteile an der LEONINE Animation Studios GmbH werden zu 50 Prozent von der LEONINE Holding GmbH gehalten, Hans Ulrich Stoef und Jo Daris halten gemeinsam ebenfalls 50 Prozent.

Die LEONINE Holding GmbH hat zudem die Option, ab dem Jahr 2025 die Kontrollmehrheit an der LEONINE Animation Studios GmbH zu erlangen. Geschäftsführer der LEONINE Animation Studios GmbH sind Bernhard zu Castell, der als Chief Distribution Officer den Distributions- und Lizenzbereich der LEONINE Holding GmbH verantwortet, sowie die beiden Toon2Tango Geschäftsführer Hans Ulrich Stoef und Jo Daris.

Die LEONINE Animation Studios GmbH ist eine Wachstums- und Investitionsplattform für die Entwicklung, Produktion sowie den Erwerb neuer IPs mit internationaler Reichweite sowie weiterer selektiver M&A-Aktivitäten im Animationsbereich. Erste Projekte sind die Produktion des animierten Kinofilms SANTA.COM, der 2025 über LEONINE Studios in die deutschen Kinos kommen wird, das TV-Serien Spin-Off zu dem bekannten Kino-Franchise NIKO sowie die Entwicklung der kürzlich auf dem Cartoon Forum vorgestellten Serie LITTELEST ROBOT und die in Produktion befindliche Vorschulserie HEY FUZZY YELLOW.

Fred Kogel, CEO der LEONINE Studios: "Wir wollen unseren erfolgreichen Kinder- und Familienunterhaltungsbereich konsequent weiter ausbauen und schaffen mit diesem Schritt die Voraussetzung für weiteres Wachstum in diesem spannenden Markt. Wir freuen uns, dass wir mit Toon2Tango, Ulli Stoef und Jo Daris nach einem Jahr erfolgreicher Zusammenarbeit mit diesem Schritt nun unsere Partnerschaft intensivieren können."

Bernhard zu Castell, Chief Distribution Officer bei LEONINE Studios: "Die Erweiterung unserer Zusammenarbeit mit Ulli Stoef und Jo Daris ist ein wichtiger strategischer Schritt für unsere Positionierung im Animationsbereich. Seit unserer Beteiligung an Toon2Tango im Oktober 2022 wurden unter anderem Hit-Serien wie AGENT 203 und MONSTER LOVING MANIACS fertiggestellt, die sich weltweit hervorragend verkauft haben. Die Entwicklung, Produktion und der Erwerb großer IPs ist die perfekte Ergänzung zu unserer führenden Position in den Bereichen Marketing und Vertrieb, die es uns ermöglicht, ganzheitliche Markenwelten zu schaffen, die vom Kino über Home Entertainment bis hin zu Hörspielen und Podcasts reichen."

Hans Ulrich Stoef, CEO und Produzent bei Toon2Tango: "Wir freuen uns sehr den nächsten Schritt bei der rasanten Entwicklung von Toon2Tango mit unserem Wunschpartner LEONINE Studios zu gehen und nun ein Teil der LEONINE Gruppe zu werden. Wir haben den perfekten Partner gefunden, der uns sowohl die kreativen Freiheiten wie auch die notwendige wirtschaftliche Unterstützung bietet, den Produktions-, Vertriebs- und IP-Bereich konsequent auszubauen und uns dem Ziel, eines der führenden europäischen Animationsunternehmen zu werden, schnell näherbringt."

Toon2Tango wurde vor vier Jahren von dem erfahrenen und erfolgreichen Management-Duo Hans Ulrich Stoef und Jo Daris gegründet, von denen u.a. die internationale Hitserie MIA AND ME stammt, die sich u.a. mit insgesamt 104 Episoden in vier Serien-Staffeln und einem erfolgreichen Kinofilm zu einer global etablierten Markenwelt entwickelt hat. Das Team war außerdem involviert in Hit-Serien und Kinofilme wie MONSTER LOVING MANIACS, AGENT 203, GRISU, WISSPER, DIE BIENE MAJA - DIE HONIGSPIELE, LEO LESEMAUS, SITTING DUCKS, WAS IST WAS TV, MIFFY, FROG & FRIENDS und viele mehr.

LEONINE Studios ist seit Jahren im Bereich der Kinder- und Familienunterhaltung aktiv und hat als Koproduzent und Verleih zuletzt die Megahits DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 1 + 2, LASSIE - EIN NEUES ABENTEUER, DIE OLCHIS - WILLKOMMEN IN SCHMUDDELFING, DIE HÄSCHENSCHULE, BIENE MAJA oder DER KLEINE RABE SOCKE in die Kinos gebracht. Im Home Entertainment ergänzt LEONINE Studios die Kinoerfolge mit der Vermarktung beliebter Properties wie HEIDI, DER GRÜFFELO und MIA AND ME. LEONINE Studios erweitert seine marktführende Stellung im Bereich Bewegtbild Content seit einiger Zeit mit der kontinuierlichen Entwicklung eines starken Audio-Segmentes. Neben der Produktion von Original Content wie u.a. FC BAYERN TEAM CAMPUS und SCHLEICH HORSE CLUB verlängert LEONINE erfolgreiche IPs wie LEGO NINJAGO, LEO LESEMAUS oder WOODWALKERS in die Hörspiel-, Hörbuch- und Podcast-Welt. Mit dem Erwerb des Lizenzkatalogs von justbridge im April 2023 und der Übernahme aller Vermarktungs- und Vertriebsaktivitäten der physischen Produkte von The Walt Disney Company im Oktober 2023 hat sich LEONINE Studios als einer der größten und führenden Anbieter im Kids- und Family Entertainment in Deutschland etabliert.

Über LEONINE Studios:

LEONINE Studios ist eines der führenden unabhängigen Medienunternehmen Deutschlands - der One-Stop-Shop for Premium Content. Wir arbeiten mit herausragenden kreativen Talenten zusammen und schaffen Inhalte, die das Publikum auf der ganzen Welt inspirieren.

Gemeinsam produzieren, koproduzieren, vertreiben und lizenzieren die Unternehmen der LEONINE Studios Premium-Inhalte - und decken damit die gesamte Wertschöpfungskette des Content-Business ab. Wir produzieren Filme, Serien und Content für Social Media - von Unterhaltung bis Infotainment, von Fiction bis Non-Fiction.

Die Produktionsfirmen der LEONINE Studios werden von preisgekrönten Produzentinnen und Produzenten geführt - dazu gehören die Premium-Produktionsmarken gebrueder beetz Filmproduktion | hyperbole | i&u TV | Madame Zheng Production | Odeon Fiction | SEO Entertainment | W&B Television | Wiedemann & Berg Film.

LEONINE Studios vertreibt und lizenziert Inhalte für Kinos, Home Entertainment, TV-Sender und Social Media Kanäle. Die marktführende Lizenzbibliothek umfasst Programme aller Formate und Genres.

LEONINE Studios ist unabhängig und bietet allen Akteuren der Medienbranche ein Premium Content Angebot.

Über Toon2Tango:

Toon2Tango ist ein stark wachsendes Medienunternehmen, das sich auf die Kreation von IPs, Entwicklung, Finanzierung, Produktion, Vertrieb und Markenbildung im Bereich der Kinder- und Familienunterhaltung spezialisiert hat. Das Unternehmen ist weltweit tätig und arbeitet mit allen Arten von IPs im Bereich der Kinder- und Familienunterhaltung mit einem Schwerpunkt auf Animation. Toon2Tango engagiert sich auch aktiv in der Kofinanzierung und der Akquisition von qualitativ anspruchsvollen Programmen mit starker internationaler Relevanz.

