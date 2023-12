Nürnberg (ots) - Nun kann Weihnachten kommen: Ab sofort gibt es zahlreiche Kaffeeprodukte deutlich reduziert im Angebot des Discounters. So sparen die NORMA-Kundinnen und -Kunden schon bei der ersten Tasse am Morgen richtig Geld - 50 Cent und damit mehr als zehn Prozent geht es beispielsweise bei verschiedenen Kaffeesorten von RÖSTA nach unten. So starten Bohnen-Fans mit NORMA ideal in den Tag und in die neue Woche.

Der Lebensmittel-Händler NORMA hat in den vergangenen Wochen mehr als 100 Produkte dauerhaft im Preis gesenkt und dabei keine Sortimentsgruppe verschont. Von den Chips, über Hygieneartikel bis hin zum Fleisch wurden die Preisvorteile direkt an die Kundinnen und Kunden weitergegeben.

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

BIO SONNE Bio Fair Trade Caffé Crema / Espresso, 1.000 g Bislang: 11,99 EUR Jetzt: 10,95 EUR

RÖSTA Kaffeepads Classic, 288 g Bislang: 4,39 EUR Jetzt: 3,99 EUR

RÖSTA Kaffeepads Milde Bohne, 144 g Bislang: 2,19 EUR Jetzt: 1,99 EUR

RÖSTA Kaffeepads Gold, 144 g Bislang: 2,19 EUR Jetzt: 1,99 EUR

RÖSTA Gold, 500 g Bislang: 4,79 EUR Jetzt: 4,29 EUR

RÖSTA Milde Bohne, 500 g Bislang: 4,79 EUR Jetzt: 4,29 EUR

RÖSTA Entkoffeiniert, 500 g Bislang: 4,79 EUR Jetzt: 4,29 EUR

CAFFECIAO Espresso / Espresso Intenso, 1.000 g Bislang: 9,49 EUR Jetzt: 8,79 EUR

CAFFECIAO Caffé Crema / Crema Gold, 1.000 g Bislang: 9,49 EUR Jetzt: 8,79 EUR

CAFFECIAO Kaffeepads Caffé Crema, 144 g Bislang: 2,19 EUR Jetzt: 1,99 EUR

JOSÉCAFÉ Gold Premium Kaffee, 100 g Bislang: 2,79 EUR Jetzt: 2,69 EUR

JOSÉCAFÉ Löslicher Bohnenkaffee kräftig / mild, 200 g Bislang: 4,99 EUR Jetzt: 4,89 EUR

Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

