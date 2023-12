Berlin (ots) - Baumschmück-Party, Holy Shit und abgebrannte Tanne: Bei der Weihnachtsshow im Großen Sendesaal des rbb singen The Boss Hoss und Co. Weihnachtsklassiker und verraten skurrile Festtags-Erinnerungen

rbb88.8-Moderator und Gastgeber Heiner Knapp hatte am Sonntag eine illustre Musiker-Schar zur Show "Knapp vor Weihnachten" eingeladen. Dort haben Annett Louisan, Anna Loos, Patricia Kelly, Christina Stürmer und Alec Völkl und Sascha Vollmer von The Boss Hoss erstmals zusammen auf einer Bühne zwei Stunden lang Weihnachts-Klassiker wie "Driving Home for Christmas", "Last Christmas" und "Santa Baby" gesungen, begleitet von Heiner Knapp am Klavier. Zwischendurch kamen die Stars auf Weihnachtsanekdoten zu sprechen.

Bei Anna Loos und ihrem Mann Jan-Josef Liefers steigt jedes Jahr schon am 23. Dezember die erste Weihnachtsparty: Dann kommen Freunde vorbei und alle schmücken den Baum zusammen. Der sieht dann bunt und chaotisch aus, verriet Anna Loos: "Das ist die Baumschmückparty. Jeder muss nur was mitbringen, um es dranzuhängen. Und das sind schon verrückte Bäume manchmal. Mittlerweile haben wir vier Lichterketten, und es werden auch alle angebaut. Es darf ja jeder rum bauen wie er will." Die Baumschmückparty im Hause Loos/Liefers verläuft nach Angaben von Anna Loos regelmäßig feucht-fröhlich und geht gerne bis vier Uhr morgens.

Als Sascha Vollmer von The Boss Hoss noch klein war, geriet der Weihnachtsbaum der Familie durch die echten Kerzen am Baum in Brand: "Der Baum stand in Flammen und meine Oma hat geistesgegenwärtig eine Wolldecke drüber geworfen. Der Baum war futsch, aber das Feuer war gelöscht. Seitdem gibt's nur noch elektrische Kerzen."

Patricia Kelly erzählt, dass bei ihrer Familie der Saugroboter an Weihnachten nicht mehr dabei sein darf. Als sie an einem Weihnachtsfeiertag morgens - nachdem der Saugroboter ganze Arbeit geleistet hatte - die Küche betrat, sah und roch sie eine sehr besondere Bescherung: "Wir hatten gerade eine große Hündin adoptiert vom Tierheim und die musste sich erstmal einleben und hatte Dünnschiss. Ich war als erste wach und dachte, ich geh mal die Küche aufräumen. Ich kam nicht mal ins Wohnzimmer rein. Wir reden hier von einem Parfum-Duft vom Feinsten. Der Dünnschiss war überall. Unter den Gardinen, unter dem Sofa, es war eine Katastrophe."

Eigentlich wollte auch Entertainer Frank Zander zur großen rbb88.8-Weihnachtsshow kommen. Doch der 81-Jährige liegt zurzeit im Krankenhaus. Stattdessen kamen Zander-Enkel Elias und Sohn Marcus. Der sagte: "Vater wäre natürlich gerne hier und würde gerne anstoßen mit einem Weihnachtsbier. Und das kriegt er auch bald. Wir sind zuversichtlich, ihm wird's bald besser gehen. Zurzeit geht's nicht richtig gut. Die Diagnose kommt bald, aber wenn alles klappt, dann wird er wieder richtig fit, und da sind wir auch sehr glücklich drüber."

"Knapp vor Weihnachten - Die rbb-Show zum Fest" ist am Mittwoch, 20.12., um 22.35 Uhr im rbb-Fernsehen zu sehen.

