München (ots) - Regensburg ist fast Wintermeister, beim 2:2 in Saarbrücken überschlagen sich die Ereignisse in der Schlussphase: "Die letzten 10 Minuten waren brutal wild", sagt Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl - die Saarländer schaffen in der 83. Minute den Ausgleich, nach Jahns 2:1 3 Minuten später fällt das 2:2 in der Schlussminute. "Wir haben gegen den Tabellenführer 2:2 gespielt und wir ärgern uns", so Ziehl weiter, der mit Saarbrücken nur Zehnter ist. Sein Trainerkollege Joe Enochs, mit neuem Vertrag bis 2026 ausgestattet, war nicht ganz glücklich mit dem späten Ausgleich. Sein Boss beruhigt ihn. "Wir sind total zufrieden mit dem, was wir bisher erreicht haben. Man kann schon sagen, dass wir überperformen", lobte Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport Regensburg, schon vor dem Spiel. Aufsteiger Ulm ist nach einem 3:0 in Verl mit 33 Punkten der härteste Verfolger vom Zweiten Dynamo Dresden, der morgen ab 13.15 Uhr beim Vorletzten Duisburg antritt. 3:0 gegen Aue - der 1. Sieg für Mannheim nach 11 Spielen! Bentley Baxter Bahn, Doppeltorschütze Mannheim: "Wir haben in den letzten Wochen ganz, ganz, ganz viel Mist gefressen. Jetzt haben wir uns belohnt." Mannheims Trainer Rehm sieht die 3 Punkte als "kleinen Schritt" - zurecht: Platz 17 bedeutet am Ende Abstieg, am Mittwoch kommt der TSV 1860 München (live ab 18.45 Uhr live). Sandhausen verliert erstmals unter Trainer Jens Keller, gleich 0:4 in Ingolstadt. Keller vermisste schon zur Pause "die richtige Spannung" im Team.

Nachfolgend die Stimmen und Clips aus der 3. Liga am Samstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Sonntag mit u.a. den Traditionsduellen Duisburg gegen Dresden und Bielefeld gegen 1860 München - live ab 13.15 Uhr bei MagentaSport. Bitte vormerken: Am Mittwoch trifft Absteiger Bielefeld auf Dynamo Dresden - live und kostenlos bei MagentaSport abrufbar ab 18.30 Uhr.

1. FC Saarbrücken - Jahn Regensburg 2:2

Saarbrücken beweist Moral und kommt nach einem Rückstand zweimal zurück. Regensburg verpasst damit die Vorentscheidung zur Herbstmeisterschaft. Der Jahn ist damit seit 12 Spielen ungeschlagen, holte aber zuletzt nur 2 Unentschieden. Saarbrücken ist seit 6 Spielen ungeschlagen und steht auf Platz 9. Rüdiger Ziehl, Trainer Saarbrücken: "Wir konnten wieder zurückkommen. Das ist top. Das war auch ein komisches Spiel. Erste Halbzeit war sehr ruhig von Anfang an. Wir hatten da aber deutlich mehr Chancen und müssen mit 2 Toren Vorsprung in die Pause gehen. Die letzten 10 Minuten des Spiels waren brutal wild. Chancen auf beiden Seiten. Am Ende müssen wir mit dem 2:2 leben. Es ist ärgerlich, dass wir die Chancen in der 1. Halbzeit nicht genutzt haben. Wir haben gegen den Tabellenführer 2:2 gespielt und wir ärgern uns."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cDRHTUdkMlZCZWxJanBiZWR0Ty9sbzI4L3cwS0ZmTkdnaWkwbWxoUE1jYz0=

Kasim Rabihic, Torschütze Saarbrücken: "Wir haben sehr gut angefangen. Das war eine gute 1. Halbzeit. Wir hatten sehr viele Chancen, wo wir 2 oder 3 zu Null in Führung gehen können. Dann werden wir bestraft. Regensburg kommt gut in die 2. Halbzeit. Am Ende ist es ein verdientes Unentschieden. Wir hatten die besseren und klareren Chancen. Da ist ein 2:2 zu wenig zuhause."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U2RlcVV1Y1VuMzQrZEZoR2lCd2NqY09HNlIrMStsUDVkT3FtSEsyYUJyYz0=

Joe Enochs, Trainer Regensburg: "Das war ein sehr enges Spiel. Wir können von Glück reden, dass wir in der 1. Halbzeit nicht hinten liegen. Wir hatten Standardsituationen, die wir nicht gut verteidigt haben. Mit der 2. Halbzeit bin ich völlig zufrieden. Die Jungs haben da Gas gegeben und sind zweimal in Führung gegangen. Natürlich ist es mit der Elfmetersituation extrem bitter, dass wir 2 Punkte abgeben mussten. Einen Punkt in Saarbrücken nehmen wir aber mit."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=czJQZTRWSm16cTNhR0xBWlB6RjdHM0Vpbi93aVF3UGkzbHR5QXJUbzNpdz0=

Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport Regensburg, vor dem Spiel über die starke Hinrunde der Regensburger: "Wir sind total zufrieden mit dem, was wir bisher erreicht haben. Man kann schon sagen, dass wir überperformen. Die 10 Siege in Serie waren schon richtig klasse. Wir haben 41 Punkte und wir wollen weiter Punkte sammeln. Das ist unser Ziel. Damit wir am Ende vielleicht richtig schlagkräftig nach oben wandern können."

13 von 15 Herbstmeister sind aufgestiegen, auch Regensburg? "Nein, wir können auch sagen, dass 2 nicht aufgestiegen sind. Wer will da schon dazugehören."

Über Trainer Joe Enochs, dessen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert wurde: "Er war schon da, als ich angefangen habe. Ich kannte ihn schon vom Fußball-Lehrer und wusste, dass er mit seinen Werten zu uns passt. Joe hat sich mit der Mannschaft als Einheit toll entwickelt in den letzten Wochen und Monaten. Daher war es absolut folgerichtig, mit ihm auch über 2 Jahren zu verlängern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich finde, dass die beiden Positionen sehr gut miteinander vernetzt sein müssen."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S3VUSFdvWkZtZnZacWh0d1FhSVFOSjY1Ny9CeE53UXNNT3dUV0FnK1Q4WT0=

Waldhof Mannheim - Erzgebirge Aue 3:0

Der 1. Sieg für Mannheim nach 11 Spielen! Ein ganz wichtiger 3er für den Waldhof im Abstiegskampf. Aue wartet jetzt seit 3 Spielen auf einen Sieg, holt nach Duisburg (1:1) auch gegen Mannheim im Keller keine Punkte.

Rüdiger Rehm, Trainer Mannheim: "Das war ein wichtiger Sieg und ein kleiner Schritt. Das war ein kleiner Tropfen aus der Ketchup-Flasche. Da muss schon noch viel, viel mehr rauskommen. Wir hatten das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Einen Lattentreffer gegen uns und dann das 2. Tor nachgelegt. Ich hoffe, dass das den Jungs Selbstvertrauen gibt."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N3UxTFlxdUNacng0ZW9hMnVnbzV6QWVoaTRHRDJaV3VqN1dCSnRQbmtVbz0=

Bentley Baxter Bahn, Doppeltorschütze Mannheim: "Wir haben in den letzten Wochen ganz, ganz, ganz viel Mist gefressen. Jetzt haben wir uns belohnt. Es war nicht alles Gold, was glänzt. Wir haben alles auf dem Platz gelassen und hatten das Momentum auf unserer Seite. Riesenkompliment an alle. Das war von A bis Z eine gute Leistung."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MHl4bW1IZEh1Z2ZHbFJROUtWK05PUlZlTHBZNUo0VmJBL2Zsalo2QnFEWT0=

Pavel Dotchev, Trainer Aue: "Es ärgert mich, wie wir das Spiel aus der Hand gegeben haben. Wir haben bis zum 1. Gegentor gar nichts brennen lassen. Dann ging es Ruckzuck und wir kassieren 2 Gegentore. Dann stehst du auf einmal da, ohne zu wissen, warum. Das hatte sich nicht angedeutet. Mannheim hatte bis dahin keine Chance... Für mich war nach dem 0:3 klar, dass das nichts mehr wird... Das lag nicht an den leeren Akkus. Das hat damit nichts zu tun. Die Jungs können marschieren, die sind fit. Das war einfach ein komisches Spiel mit einer schlechten Entwicklung für uns."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S0tLUGpnS0ZyOXZtNk9hNWdBakNwRDFPTlQ3d2JoUlNJQmpWMDI2Vnltdz0=

FC Ingolstadt - SV Sandhausen 4:0

Die 1. Niederlage für Jens Keller. Sandhausen verpasst den Sprung auf Platz 4, steht aber mit 30 Punkten auf Platz 6. Auf Platz 4 steht jetzt Ingolstadt, die seit 6 Spielen ungeschlagen sind.

Michael Köllner, Trainer Ingolstadt: "Das war ein sehr dominantes Spiel. Wir haben in der 1. Halbzeit eine Doppelchance zugelassen. Das war der einzige Wackler im Spiel. Wir haben uns für die Anfangsphase nicht belohnt. Die 2. Halbzeit war sehr eindrucksvoll und in der Höhe verdient."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aHd4ZTJsMm54bU4vRStHY0hBa2JMbXlGNjBwQVdUL1FBc0V3cXNvYm5kWT0=Das

Pascal Testroet, 2 Vorlagen und ein Tor für Ingolstadt, ehemals Sandhausen: "Das war ein richtig guter Nachmittag für uns. Schweres Spiel, guter Gegner. Wir waren schon in der 1. Hälfte besser, haben aber nicht den entscheidenden Punch hinbekommen. In der 2. Halbzeit haben die dann echt ein Feuerwerk abgeliefert. Das will doch jeder sehen. Das gibt uns ein gutes Gefühl für das letzte Spiel... Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, aber wir kommen mit großen Schritten dahin."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q2t4UjFBdFZDWmFSVXhDTDcxUkhjbTh4bk54eFdpT3c1TFRsN1pZcFpqaz0=

Jens Keller, Trainer Sandhausen: "Ich fand schon in der 1. Halbzeit, dass wir nicht die richtige Spannung hatten in der ein oder anderen Situation. Das habe ich in der Pause angesprochen. Dann kommen wir raus und machen nicht mehr das, was wir uns vorgenommen haben... Wir hatten nicht die Aggressivität der vergangenen Wochen. Wir haben als Mannschaft nicht gut verteidigt.... Dass wir nicht jedes Spiel gewinnen, ist klar. 0:4 ist eine deutliche Klatsche. Trotzdem haben wir in den vergangenen Wochen viele Dinge richtig gemacht."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YlFWemowYm80SEJNdlpOMnRXTGxPMVZpZ2dJQWFzaG5HZ0FUdVUwbTk1cz0=

Felix Göttlicher, Sandhausen: "Wir waren zu Beginn der 2. Halbzeit nicht wach genug. Dass zeigt auch, dass wir die Tore in kürzester Zeit bekommen haben. Dann geht es ganz schnell. Dann ist das Spiel fast schon gelaufen. Wir haben verdient verloren."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZW1OYmU0R0w0emZHK0tUUmxxbG9tRjhVOEIxSTI3TTR4MU1XcjVwclZLYz0=

SC Verl - SSV Ulm 0:3

Verls Höhenflug ist mit der 2. Niederlage in Folge beendet, der von Ulm noch nicht: Dritter mit 33 Punkten. Ulm Felix Higl, traf zum 3:0, und findet: "Wir haben alles richtig gemacht." Kann man so stehen lassen - Ulm überrumpelt Verl regelrecht.

"Wir haben schnell dazugelernt, in dieser wuchtigen, physischen Liga auch schnell klar zu kommen mit unseren Mitteln", bilanziert Thomas Wörle, Trainer Ulm, eine formidable Hinrunde und scheut auch keine höheren Erwartungen: "Ich bin ganz entspannt. Wir wollten erst mal möglichst viele Punkte sammeln. Das ist ein schweres Ziel in dieser schweren Liga. Da sind wir richtig weit gekommen, was die Punkte angeht. Wir nutzen das Momentum aus, dass wir gut in Form sind."

"Wer uns kennt weiß, dass wir wieder aufstehen. Genau in diesen Phasen must du bei dir bleiben. Dass der Moment kommt, wo du vielleicht mal einen auf die Nuss bekommst, wie wir jetzt zweimal hintereinander - genau dann must du bei dir bleiben", bilanziert Alexander Ende, Trainer Verl. Ende lobt den Kollegen Wörle: "Tom hat eine tolle Truppe, die zu recht da oben steht."

Der Link zum Doppelinterview mit beiden Trainern: clipro.tv/player?publishJobID=VVBMM2tyNTNtWjlOMmt2TUE0Q2lSdUhMSFR3MTVWLy9iQkVhTXRQZjhzQT0=

Borussia Dortmund II - Hallescher FC 2:1

Blitzsaubere 1. Hälfte des BVB mit 2:0-Führung, dann kassiert Patrick Göbel binnen 4 Minuten zweimal Gelb - der HFC kämpft sich heran und war am Ende nur Zentimeter vom Ausgleich entfernt. So steht Halle auf dem 16. Platz - Abstiegsraum. Die Dortmunder schaffen mit 28 Punkten das beste Vorrunden-Ergebnis in der 3. Liga. Jan Zimmermann, Trainer BVB II war deshalb auf seine Rumpftruppe rechtschaffen stolz auf die Teamleistung: "Wir haben eine richtig gute 1. Halbzeit gespielt und eine superkämpferische Leistung in der 2. Halbzeit gebracht. Man darf nicht vergessen, dass wir eine U23 sind, mit viel Bewegung im Kader."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RFJVTkN0TGtydWlYV3ZtcE5EYjcwVkI1ZVdlODVWN3Vld0Fzc25LWlJEdz0=

Der Gegner brauche fast gar keine Chancen, um Tore schießen, moniert Sreto Ristic, Trainer Halle und spricht die Abwehrschwäche der schlechtesten Defensive an: "Es wiederholen sich die Sachen. Wir können es irgendwie nicht stoppen. Aber ich glaube, dass die Leistung der Mannschaft ganz gut war, auch fußballerisch."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cHdlUXlLaVFZQ0k0K3VNTDlMZWJwSTg5OHdTOUFVQURNU0RiS3FxMnhNbz0=

"Auf jeden Fall" findet Kapitän Jonas Nietfeld die eigene Abwehr mit 38 Gegentoren liga-tauglich. Nietfeld glaubt: "Hintenraus hätten wir uns den Punkt verdient gehabt. Aber insgesamt war´s über die 90 Minuten zu wenig. Irgendwo lassen wir ein paar Prozentpunkte liegen, di ekosten uns eben ser, sehr viele Punkte in der Saison.

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bC9FOE9SRUxUNkdGT2ZSWFRkOXB1VlhRYkdEcEZLRThFbDFBRm1RanNlND0=

Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport

Sonntag, 17.12.2023

Ab 13.15 Uhr: MSV Duisburg - Dynamo Dresden

Ab 16.15 Uhr: Arminia Bielefeld - TSV 1860 München

Ab 19.15 Uhr: Viktoria Köln - SC Freiburg II

Dienstag, 19.12.2023

Ab 18.30 Uhr in der Konferenz und ab 18.45 Uhr im Einzelspiel: SV Sandhausen - VfB Lübeck, SpVgg Unterhaching - Jahn Regensburg, 1. FC Saarbrücken - SSV Ulm, FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue, RW Essen - Hallescher FC

Mittwoch, 20.12.2023

Kostenlos für alle ab 18.30 Uhr: Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden

Ab 18.30 Uhr in der Konferenz und ab 18.45 Uhr im Einzelspiel: Waldhof Mannheim - TSV 1860 München, MSV Duisburg - SC Freiburg II, Borussia Dortmund II - Preußen Münster, SC Verl - Viktoria Köln

Pressekontakt:

Jörg Krause Mail: joerg.krause@thinxpool.de Mobil: 0170 22 680 24

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH