Bonn (ots) - Bildstarke Dokumentationen mit zehn Thementagen bestimmen das phoenix Weihnachtsprogramm, von Montag, 18. Dezember 2023 bis Sonntag, 7. Januar 2024. Die Highlights der 51. Kalenderwoche sind die beiden phoenix 24-Stunden-Doku-Thementage: "Zeitreise" und "Winterreise".

Einen Tag vor Weihnachten, am Samstag, 23. Dezember, begibt sich phoenix auf "Zeitreisen" und gewährt spannende Einblicke in die Eis- und Steinzeit, in Deutschland vor 7000 Jahren, die untergegangenen Welten der Maya, Inka und Azteken und die vom Kolonialismus geprägte Geschichte Australiens. Darüber hinaus gibt es Retro-Charme mit ostdeutschem Pop, westdeutschen Fernsehlegenden und gesamtdeutschen Filmstars.

Der 24. Dezember, Heiligabend steht ganz im Zeichen einer ereignisreichen "Winterreise". phoenix nimmt seine Zuschauer an diesem Tag mit auf die Reise in die eisigen Regionen unserer Erde, streift durch Alaska, Grönland, Kanada und Skandinavien und macht sich auch im gemäßigten Klima unserer Breiten auf die Suche nach einzigartigen Winterbildern. Glitzernde Weiten, tiefverschneite Wälder, schneebedeckte Berge, der Winter ist für viele die besinnlichste Zeit des Jahres. Aber Menschen und Tiere stehen auch in klirrender Kälte vor ganz besonderen Herausforderungen, die spezielle Überlebensstrategien verlangen. Winterimpressionen zum Verzaubern.

