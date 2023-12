Köln (ots) - Joey Kelly hat es geschafft: Nach 57 Stunden hat die Gruppe Knossi und Joey Kelly nominiert und die Community hat den Extremsportler zum Sieger der "Big Brother - Knossi Edition" gewählt. Über drei Tage haben Knossi, Adam, Fritz Meinecke, Tanzverbot, Lola, StarletNova, Marc Eggers, Affe auf Bike, MannyMarc und Joey Kelly die Twitch und Joyn Community mit Spielen, Challenges und emotionalen Gesprächen unterhalten und wurden dabei von Tagesgästen wie Tim Mälzer und Jürgen Milski besucht und überrascht. Insgesamt erreichte die "Big Brother - Knossi Edition" über zwei Millionen Unique Viewers und 8,8 Millionen Live-Aufrufe.

Rainer Laux, Geschäftsführer Rainer Laux Productions und Executive Director EndemolShine Germany: "Es war eine großartige Erfahrung zu sehen, wie erfolgreich unsere "Big Brother" Marke nicht nur als Fernsehformat, sondern auch als rein digitales Format auf Twitch und auf Joyn performt. Die ganze Gruppe rund um Knossi hat Persönlichkeit und Energie eingebracht, die die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert hat. Dieses "Big Brother" Spin-off war an das junge Zielpublikum angepasst und zeigt so die Vielseitigkeit der Marke auf. Mit der erzielten Reichweite von über zwei Millionen einzelnen Zuschauenden setzt sich die Erfolgsgeschichte von "Big Brother" bei Twitch fort. Umso mehr freu ich mich auf die reguläre "Big Brother" Staffel nächstes Jahr. Ein 24 Stunden Livestream und Tageszusammenfassungen auf Joyn - "Big Brother" Fans dürfen gespannt sein."

Moritz Bergmann, Leiter Sales & Brand Partnerships Banijay Media Germany: "Bei der "Big Brother - Knossi Edition" konnten wir die über 20-jährige TV-Marke "Big Brother" mit reichweitenstarken Content-Creatorn und nativ-spielerischen Markenintegrationen zusammenbringen. Dieser kreative Integrationsprozess hat sowohl uns als auch unseren Markenpartnern wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke an alle Brands & Partner, dass ihr euch gemeinsam mit uns auf dieses Abenteuer eingelassen habt: SIMon mobile, kaufDA, Kaufland, Warner Bros., Snocks, Denkriesen, Hasbro, Samsung, DLS, ABCC und Particibrand!"

David Leonard Stade, Geschäftsführer DLS Consulting: "Dieses Projekt ist eine Zusammenarbeit von EndemolShine Germany mit Rainer Laux Productions, Banijay Media Germany und uns, die definitiv aufgegangen ist und zukünftig Lust auf mehr macht. Mit 8,81 Mio. Live-Aufrufen haben wir gemeinsam einen der erfolgreichsten Twitch-Livestreams dieses Jahr produziert und ausgestrahlt. Gleichzeitig konnten wir Knossi einen weiteren Wunsch erfüllen: Sein eigenes Big Brother. Herzlichen Dank an alle Beteiligten für dieses gelungene Projekt und die großartige Umsetzung."

Das Lied, das Knossi und Marc Eggers exklusiv für die "Big Brother - Knossi Edition" aufgenommen haben, ist nun auf allen gängigen Musikplattformen erhältlich. Hier (https://lnk.to/knossi-edition) geht es zum Song.

Produziert wird "Big Brother - Knossi Edition" von EndemolShine Germany und Rainer Laux Productions in Zusammenarbeit mit Banijay Media Germany und DLS Consulting, dem Management von Knossi.

Über EndemolShine Germany:

Endemol Shine Germany ist eine senderunabhängige TV-Produktionsfirma. Formate wie The Masked Singer (ProSieben), Wer wird Millionär? (RTL), Promi Big Brother (Sat.1), Kitchen Impossible (VOX), Höhle der Löwen (VOX), Hot oder Schrott (VOX), Kühlschrank öffne Dich (Sat.1), Vermisst (RTL), Julia Leischik sucht: Bitte melde dich (Sat.1) gehören genauso in das Portfolio wie Mälzer und Henssler liefern ab! (VOX) und Beauty & The Nerd (ProSieben). EndemolShine Germany ist Teil der Banijay Germany, zu der neben Brainpool, Banijay Productions und Good Times auch die Fiction-Experten der MadeFor Film gehören.

Über Banijay Media Germany:

Kerngeschäft der Banijay Media Germany ist im House Of Brands die Vermarktung von Brands sowie im House Of Likes die Kreation und Produktion von digitalem Entertainment-Content. Banijay Media entwickelt dabei in enger Zusammenarbeit mit den Produzenten Brainpool TV, EndemolShine, Good Times, Banijay Productions, MadeFor und den Künstler-Management Labels der Banijay Germany neue Marken und wertet diese über das House Of Rights aus. Mit MySpass betreibt Banijay Media das mit 20 Mio. Abonnentinnen und Abonnenten und monatlich bis zu 250 Millionen Views erzielende reichweitenstärkste Netzwerk Deutschlands für Comedy & Light Entertainment. Weitere Infos auf www.banijaymedia.de und auf Instagram, Facebook und LinkedIn.

Über DLS Consulting:

DLS Consulting berät und managt Creator, Musikerinnen und Musiker sowieso Brands. Das Management von Knossi konzipiert kreative Kampagnen und Formate, die emotional, echt und individuell sind. Weitere Infos: https://www.dls-consulting.de/.

