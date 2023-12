Erfurt (ots) - Als erste KiKA-Eigenproduktionen erhalten das "KiKA-Baumhaus" und das Format "Vorlesegeschichten für dich" das Label Green Motion für die Einhaltung ökologischer Standards. Durch die Umstellung auf eine umwelt- und ressourcenschonendere Produktionsweise kann ein relevanter Teil dieser Emissionen bei der Herstellung von Kino-, TV- und Online-/VoD-Produktionen vermieden werden.

"Maßstab sind hierbei die ökologischen Standards des Arbeitskreises Green Shooting", sagt René Großmann von der Herstellungsleitung der MDR-Programmdirektion Halle, der die Produktion als Green Consultant begleitet hat. Das Themenspektrum reicht vom Einsatz von Akkus und LED-Licht im Studio über die Verwendung von Recyclingpapier in der Redaktion bis hin zu konkreten Vorgaben für den Werkstattbau und das Kostümbild. Auch eine CO2-Bilanz für die Produktion wird erstellt. "Aus einem Katalog von 21 Kriterien müssen mindestens 16 erfüllt werden. Möglich war das für die ersten zertifizierten KiKA-Produktionen nur, weil alle Bereiche - von der Redaktion über die Produktion bis hin zu den Produktionsdienstleistern - eng zusammengearbeitet haben." So ist es dem Team gelungen, zum Zeitpunkt der Zertifizierung 18 der 21 Anforderungen zu erfüllen. An den übrigen Punkten wird bis zur Wiederholungsprüfung in 2024 zügig gearbeitet.

Hintergrund der Produktionsumstellung ist die Selbstverpflichtung der Intendantinnen und Intendanten der ARD. Sie haben sich in ihrer Sitzung am 26. April 2023 darauf geeinigt, dass bis Anfang 2025 alle Auftrags- und Eigenproduktionen im Bewegtbild nach den ökologischen Standards hergestellt werden sollen.

Dr. Astrid Plenk, KiKA-Programmgeschäftsführerin: "Es ist uns wichtig, Projekte nachhaltig zu produzieren. Dass dies nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera geschieht, sollte selbstverständlich sein, bedarf aber immenser Anstrengungen im kleinteiligen und umfänglichen Getriebe der Kindermedien-Produktion. Wir freuen uns umso mehr, dass das 'KiKA-Baumhaus' und die 'Vorlesegeschichten für dich' die nötigen Standards der Selbstverpflichtung erfüllt haben und mit dem Label Green Motion ausgezeichnet wurden."

"Triff KiKA - Werkstattgespräche" zum KiKA-Nachhaltigkeitsengagement

In der aktuellen Episode des Podcasts "Triff KiKA - Werkstattgespräche" sprechen KiKA-Redakteur Rafael Bies und Inka Kiwit über Nachhaltigkeit bei KiKA. Im Gespräch geht es um nachhaltige Medienproduktionen, welche Aufgaben Kindermedien für die heranwachsende Generation haben und die Frage, wie KiKA mit dem Thema umgeht.

Die Podcast-Episode kann in der ARD-Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/episode/triff-kika-werkstattgespraeche/episode-6-gruen-produzieren-heisst-nicht-dass-jeder-veganer-werden-muss-sondern-das-wir-ein-nachhaltiges-arbeitsumfeld-gestalten-mit-rafael-bies/kika/12989375/) und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abgerufen werden.

Pressekontakt:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Gothaer Straße 36 99094 Erfurt Telefon: +49 361.218-1827 E-Mail: kommunikation@kika.de kommunikation.kika.de

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH