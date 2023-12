Berlin (ots) - - Informationsplattform erstellt Ranking für 30 deutsche Städte mit den größten Weihnachtsbäumen im Jahr 2023 - Dortmund stellt beim Längenvergleich alles in den Schatten - Berlin landet nur knapp über dem Durchschnitt

Auf vielen städtischen Weihnachtsmärkten strahlen bereits die lichtdurchfluteten Weihnachtsbäume. Dabei sind alle Größen der Tannen und Fichten vertreten, womit sich die Frage stellt: Wer hat den Größten? Das hat das Informationsportal Betrugstest.com (www.betrugstest.com) in einem umfassenden Vergleich von 30 deutschen Städten untersucht. Das Ergebnis: Im deutschlandweiten Vergleich hat der Weihnachtsbaum eine durchschnittliche Länge von 19,15 Metern.

Dortmund lässt im Längenvergleich alle klein aussehen

Dortmund führt das Ranking im wahrsten Sinne des Wortes um Längen an. Mit stolzen 45 Metern ist die Fichte nach Angaben der Stadt sogar der größte Weihnachtsbaum der Welt. 27 Meter misst Wiesbadens Weihnachtsbaum auf dem örtlichen Sternschnuppenweihnachtsmarkt, womit die Hessen auf Platz Zwei des Rankings landen. Damit haben sie immerhin den Größten im Bundesland: Knapp dahinter folgt auf dem dritten Platz die Nachbarstadt Frankfurt am Main mit einer Fichte von 26 Metern Länge. Auch München, Köln, Bonn und Chemnitz müssen sich keineswegs schämen. Alle vier haben eine Weihnachtsbaumlänge von 25 Metern zu präsentieren und liegen damit noch deutlich über dem deutschen Durchschnitt.

Oldenburg hat den kleinsten

Oldenburg liegt auf dem traurigen letzten Platz: Die Weihnachtsbäume in der Innenstadt des niedersächsischen Nordlichts kommen nicht über die Zehn-Meter-Marke. Auf dem vorletzten Platz landen gleich drei Städte: Die Nordmanntannen aus Bremen und Mainz teilen sich mit Osnabrücks Baum eine Länge von zwölf Metern. Die serbische Fichte aus Braunschweig kann mit ihren 13 Metern zumindest noch ein kleines bisschen dagegen anstinken.

Die Hauptstadt eher durchschnittlich

Mit 20 Metern ist der Weihnachtsbaum am Breitscheidplatz in Berlin nur knapp über dem Durchschnitt und befördert die Hauptstadt auf Platz elf. Dafür ist die Nordmanntanne aber ein echtes Berliner Eigengewächs aus einem städtischen Garten. Das kann man von Dortmund nicht behaupten. Das rund 40 Tonnen schwere Prachtstück auf dem städtischen Weihnachtsmarkt wurde keineswegs in irgendeinem westfälischen Wald gefällt. Stattdessen hat man insgesamt 1.000 einzelne Fichten zusammengebaut.

Über die Untersuchung

Betrugstest.com hat die größten Weihnachtsbäume des Jahres 2023 in insgesamt 30 deutschen Städten recherchiert und ihre Länge (in Metern) nach in einer Rangliste sortiert.

