München (ots) - Dreharbeiten für moderne Weihnachtsgeschichte mit Jutta Speidel, Anna Unterberger, Reza Brojerdi, Joschua Hupfauer und Ramin Yazdani in Berlin und Erfurt erfolgreich abgeschlossen

Wenn kurz vor Heiligabend Jutta Speidel und Ramin Yazdani unangekündigt vor der Tür stehen, um als (Schwieger)Eltern die Beziehung von Anna Unterberger und Reza Brojerdi zu retten, obwohl die Trennung schon längst beschlossen ist, wenn der beiden Enkel zuliebe noch einmal zusammen Weihnachten wie früher gefeiert werden soll, wenn eines der Kinder plötzlich spurlos verschwindet, dafür aber ein fremdes Baby vor der Tür liegt, dann hilft nur noch eines: ein echtes Weihnachtswunder! Karin Heberlein inszenierte mit "Die schönste Bescherung" (AT) eine moderne Weihnachtsgeschichte um eine deutsch-persische Familie, in der der Clash der Generationen, Kulturen, Traditionen und gesellschaftlichen Erwartungen und andere unerwartete Überraschungen die Festtage zu mehr als einer Herausforderung machen. Der Schauplatz für die letzten Drehtage des ARD-Degeto-Weihnachtsfilms konnte romantischer kaum sein: In Erfurt, Landeshauptstadt Thüringens, Universitätsstadt und Heimat der Thüringer Bratwurst, wurde auf dem berühmten Weihnachtsmarkt am Fuße des Domplatzes gedreht.

An der Seite von Jutta Speidel, Anna Unterberger, Reza Brojerdi und Ramin Yazdani spielten Padmé Hamdemir, Joshua Hupfauer, Elliott Woodruff, Alice Prosser, Leni Deschner, David Rothe u. v. a.

Zum Inhalt:

Auf das Christkind freut sich bei Familie Rigi diesmal keiner so richtig. Die 13-jährige Sima (Padmé Lale Hamdemir) und ihr kleiner Bruder Elyas (Elliott Woodruff) wissen: Mama Leonie (Anna Unterberger) und Papa Kian (Reza Brojerdi) werden sich trennen! Auch Kians Eltern Britta (Jutta Speidel) und Navid (Ramin Yazdani), die Weihnachtsstimmung verbreiten möchten, können das Blatt nicht wenden. Erst nach einem falschen Alarm um Elyas, der plötzlich verschwunden ist, lösen sich die Spannungen. Vor der Haustür machen die Noch-Eheleute eine Entdeckung: ein wenige Wochen altes Baby. Auf einem Zettel steht: "Für Kian Rigi"! Nach einem Geständnis von ihm beginnt die Suche nach der Mama - und dem Grund, warum das Findelkind ausgerechnet zu Eltern soll, die sich gerade trennen.

"Die schönste Bescherung" (AT) ist eine Produktion der Bantry Bay (Produzentin: Ariane Krampe) im Auftrag der ARD Degeto (Redaktion: Stefan Kruppa, Christoph Pellander) für die ARD für den Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten". Regie führt Karin Heberlein nach einem Drehbuch von Sophia Krapoth. Hinter der Kamera steht Yunus Roy Imer.

