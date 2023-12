Kössen in Tirol (ots) - Die Ferienregion Kaiserwinkl ist im Winter sehr vielseitig. Zum einen scheint die Zeit in der verschneiten Natur fast stillzustehen, während zum anderen Aktive ihr ganz persönliches Winterparadies entdecken. Inmitten der einzigartigen Tiroler Bergwelt bieten die Region und das 4-Sterne-superior Wohlfühlresort Peternhof zahlreiche Winteraktivitäten, die sowohl für Abenteuerlustige als auch für Ruhesuchende geeignet sind.

Winterwandern ist eine der besten Möglichkeiten, die beeindruckende Schönheit der Region zu erleben. Gut präparierte Wanderwege ab Hotel führen durch verschneite Wälder und bieten spektakuläre Ausblicke auf die schneebedeckten Gipfel der umliegenden Berge. Die Stille der Natur und die klare Winterluft schaffen eine friedliche Atmosphäre, die zum Entspannen und Genießen einlädt.

Für Langlaufbegeisterte ist Kössen ein wahres Eldorado. Das weitläufige Loipennetz - mit 127,5 km klassische und 126 km Skating-Loipen, erstreckt sich durch die malerische Landschaft und bietet sowohl Anfängern als auch erfahrenen Langläufern die Möglichkeit, ihre Spuren im Schnee zu ziehen. Der Einstieg zur Zwei-Länder Loipe, die sich von Tirol nach Bayern erstreckt, befindet sich direkt am Hotelgelände.

Eine sehr beliebte Aktivität für Familien und Junggebliebene ist das Rodeln. Die Region Kaiserwinkl bietet wunderschöne Naturrodelbahnen an, auf denen man die Berge hinuntersausen kann. Rodelenthusiasten kommen auch im Wohlfühlresort Peternhof nicht zu kurz. Das Hotel hat eine eigene Snowtubing-Bahn und diese bietet Action für die ganze Familie, unabhängig von Größe oder Sportlichkeit. Ebenso steht den Gästen die Möglichkeit des traditionellen Schlittenfahrens am hauseigenen Rodelhang zur Verfügung. Um den Aufstieg zu erleichtern, wurde in der Mitte des Hanges ein Zauberteppich installiert. So können Sie bequem wieder nach oben gelangen. Hotelgäste können die Reifen für das Snowtuben als auch die Rodeln kostenlos benützen.

Nach einem aktiven Tag in der winterlichen Natur bietet das 4-Sterne-superior Wohlfühlresort Peternhof den perfekten Rückzugsort. Das elegante Ambiente, der erstklassige Service und die gemütlichen Wellness-Einrichtungen laden zum Wohlfühlen und Entspannen ein. Ein Besuch des über 4.000 m2 großen Wellness- & Wohlfühlbereichs verspricht die wohlverdiente Erholung.

Ein absolutes Highlight ist der erst im Juli 2023 eröffnete Infinity-Pool des Hauses, der ganzjährig in Betrieb ist und so für ein ganz besonderes winterliches Vergnügen sorgt. Entspanntes Schwimmen in wohlig warmen Wasser mit Blick auf die Chiemgauer Alpen... wenn es dann noch schneit, ist der Wohlfühl-Wintermoment perfekt!

Großen Wert legt das Hotel auch auf die kulinarischen Genüsse. Die Gäste dürfen sich auf eine exzellente Küche freuen, die regionale Spezialitäten und internationale Gaumenfreuden vereint. Nach einem genussvollen Abendessen lässt man den Tag am besten in der behaglichen Atmosphäre des Hotels ausklingen und freut sich auf weitere erlebnisreiche Tage in der winterlichen Region Kössen. Mehr dazu unter: www.peternhof.com

Winterwohlfühlwochen ab 13.01. bis 24.03.2024 7 Übernachtungenab EUR 1.008,00 pro Person inklusive

- Halbpension - 1 romantische Pferdeschlitten- oder Kutschenfahrt - 1 entspannende Teilmassage (25 Minuten) pro Erwachsener - 1 wohltuende Fußreflexzonenmassage (25 Minuten) pro Erwachsener - pflegendes Ganzkörperpeeling mit Entspannungsbad (50 Minuten) pro Erwachsener

