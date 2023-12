Neukirchen am Großvenediger (ots) - Die Wildkogel-Arena ist nicht nur in den Wintermonaten ein Paradies für Skifahrer, sondern bietet auch im Frühling ein tolles Ski-Erlebnis: den Sonnenskilauf. Mit Schneegarantie bis in den Frühling hinein, ermöglicht die Wildkogel-Arena in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern den Skispaß bei bester Pistenqualität unter strahlend blauem Himmel und wärmenden Sonnenstrahlen.

Was den Sonnenskilauf in der Wildkogel-Arena besonders macht, ist die Tatsache, dass die Schneesicherheit bis in den Frühling hinein gewährleistet ist. Die Höhenlage über 2.000 m und das ausgeklügelte Beschneiungssystem sorgen dafür, dass die Pisten selbst in wärmeren Monaten in erstklassigem Zustand bleiben. So können Skifahrer im März und April noch die Freuden des Wintersports genießen.

Das bestätigt auch die GeoSphere Austria, eine Anstalt öffentlichen Rechts im Bereich Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie. Diese erhielt den Auftrag von der Wildkogel-Arena, eine Analyse zur Schneesicherheit im Kern-Skigebiet am Wildkogel durchzuführen.

Zusammenfassend basierend auf den vorliegenden Messdaten der meteorologischen Messstation Wildkogel des Salzburger Lawinenwarndienstes und den SPARTACUS-Rasterdaten konnte durch diese Analyse festgestellt werden, dass das Kerngebiet des Skigebiets Wildkogel-Arena Neukirchen & Bramberg als schneesicher betrachtet wird. Dies gilt für einen möglichen Skibetrieb von Ende November bis April. Sowohl die Dauer und Höhe der natürlichen Schneedecke als auch die Anzahl der potenziellen Beschneistunden erfüllen in der weit überwiegenden Anzahl der Jahre die erforderlichen Kriterien für den Skibetriebs in diesem Zeitraum.

Nach einem erlebnisreichen Tag auf den herrlich weißen Pisten laden die urigen Hütten und Bergrestaurants zu einer gemütlichen Einkehr ein. Hier können sich die Gäste mit regionalen Köstlichkeiten stärken und die familiäre Atmosphäre in Neukirchen am Großvenediger und Bramberg am Wildkogel in vollen Zügen erleben. Die Gastfreundschaft der Einheimischen trägt dazu bei, dass sich Besucher schnell wie zu Hause fühlen und immer wieder kommen.

Abseits der Pisten bietet die Wildkogel-Arena auch zahlreiche andere Aktivitäten. Geführte Winter- und Schneeschuhwanderungen, Langlaufloipen und Rodelbahnen sorgen für Abwechslung. Speziell die 14 Kilometer lange Naturrodelbahn - die längste beleuchtete Weltrekord-Rodelbahn - garantiert unvergessliche Winterfreuden.

Der Sonnenskilauf in der Wildkogel-Arena ist die perfekte Möglichkeit, den Winter zu verlängern, selbst wenn die ersten Frühlingsboten im Tal bereits spürbar sind. Die Kombination aus Schneesicherheit, abwechslungsreichen & top präparierten Pisten und einer bezaubernden Landschaft macht diese Region zu einem Geheimtipp für alle, die das Skivergnügen unter strahlendem Sonnenschein bis nach Ostern genießen möchten. Die Wildkogel-Arena bietet hierfür auch einige tolle Packages:

Schneewalzer-Pauschale vom 13. Jänner bis 3. Februar und vom 2. März bis 23. März 2024. Jeder Gast erhält einen Ski- oder Snowboardkurs, der neben den 7 Übernachtungen in einer Unterkunftsart nach Wahl und dem 6-Tage-Skipass den Skiurlaub in der Wildkogel-Arena zum echten Traumurlaub macht. Zusätzliche Vergünstigungen: 20 % Preisnachlass beim Ski- und Snowboardverleih.

Märzpauschale speziell für Gäste aus Hamburg und Umgebung: "Ski Ahoi-Pauschale" vom 16. bis 23. März und vom 23. bis 30. März 2024. Es erwarten Sie 7 Übernachtungen in der gewünschten Kategorie inkl. 6-Tage-Wildkogel-Skipass und Direkt-Transfer von Hamburg zur Wildkogel-Arena im 4-Sterne-Komfortbus (hin & retour). Preis ab EUR 897,00 Euro p. P.

Weitere Angebote und Infos dazu unter: www.wildkogel-arena.at

