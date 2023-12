Baierbrunn (ots) - Anmoderation: Unser Alltag ist hektisch. Wer zum Beispiel Job und Familie unter einen Hut bringen muss, bei dem ist Stress vorprogrammiert. Eine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, ist Meditation, doch wirken die unterschiedlichen Übungen tatsächlich? Petra Terdenge hat sich erkundigt:

Sprecherin: Offenbar hat Meditation einen positiven Einfluss auf uns, denn viele Ärzte empfehlen Übungen, die uns zu mehr Gelassenheit verhelfen sollen. Und für viele Kurse, in denen wir Yoga, Atemtechniken oder andere Methoden lernen, gibt es Zuschüsse von der Krankenkasse. Und das aus gutem Grund, sagt Andrea Mayer-Halm von der Apotheken Umschau:

O-Ton Andrea Mayer-Halm 23 sec.

"Viele haben wahnsinnig viel Stress im Alltag und Stress macht bekanntlich krank. Das Herz schlägt schneller, manche bekommen Magenprobleme, wir können uns unter Stress schlechter konzentrieren. Meditation wiederum wirkt Stress entgegen. Unser Nerven-, Hormon- und Immunsystem profitieren alle gleichermaßen. Meditation schafft mehr Lebensqualität, Freude und innere Ruhe."

Sprecherin: Wer sich für Meditation interessiert, kann in einem Kurs oder bei einem Therapeuten lernen, wie bestimmte Methoden funktionieren. Einfache Übungen kann man auch als Anfänger allein zu Hause ausprobieren:

O-Ton Andrea Mayer-Halm 21 sec.

"Sie können es mal mit achtsamem Atmen probieren. Drei, vier Mal hintereinander tief in den Bauch einatmen und dann die Luft wieder langsam ausströmen lassen. Und versuchen Sie dabei, die Aufmerksamkeit auf den Augenblick zu konzentrieren. Wenn Sie das ein paar Wochen in Mini-Einheiten durchziehen, dann spüren Sie sicher einen Effekt."

Sprecherin: Wichtig ist, den richtigen Rahmen für die Übungen zu schaffen:

O-Ton Andrea Mayer-Halm 24 sec.

"Meditieren Sie in ruhiger und angenehmer Umgebung, in der Sie sich sicher und wohl fühlen und konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem. Spüren Sie, wie Sie mit jedem Atemzug ruhiger werden. Versuchen Sie auch, diese Ruhe in den Alltag mitzunehmen. Das ist gar nicht so leicht, aber sich nicht gleich wieder im Alltagsstress zu verlieren, sondern mit manchen Situationen gelassener umzugehen. Da hilft die Routine."

Abmoderation: Am besten ist es, wenn wir die Meditationsübungen in den Alltag integrieren und sie so selbstverständlich werden wie das Zähneputzen am Morgen, schreibt die Apotheken Umschau. So schleifen sich neue Gewohnheiten ein, das Hirn baut sich um und wir profitieren nachhaltig von den positiven Wirkungen der Übungen.

