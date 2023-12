München (ots) - Einige Tränen der Rührung über den warmen Empfang der Real-Fans gab´s, aber kein Sieg beim Wiedersehen! Pablo Laso, Ex-Trainer von Madrid und aktueller Trainer des FC Bayern, wurde emotional begrüßt und verlor mit seiner Mannschaft 73:88 gegen Tabellenführer Madrid. Damit stehen die Bayern aktuell bei einer Bilanz von 6 Siegen bei 8 Niederlagen und sind auf Platz 13. "Wir wissen, wie schwierig es ist gegen eine Mannschaft wie Madrid. Du musst nicht perfekt spielen, aber die bestrafen dich für jeden Fehler. Wir haben nicht viele gemacht, aber wir haben genug gemacht, damit sie gewinnen", bilanziert Pablo Laso. "Sie haben Madrid phasenweise auch wehgetan. Da ist dann aber schon ein Unterschied. Du brauchst aus Münchner Sicht einen besonderen Abend. Den hatten sie nicht", analysiert MagentaSport-Experte Per Günther. ALBA Berlin bleibt weiterhin Tabellenletzter, verliert mit 85:71 gegen Roter Stern Belgrad. "Viele Niederlagen und Niederlagenserien machen schon etwas mit dir. Da müssen sie schauen, dass sie sich in Richtung Playoffs oder Pokal von lösen können und in den Wettkampfmodus kommen", rät Günther den Berlinern. "Wir haben vielleicht zu viele Spieler, die nach einer Verletzung zurückkommen und die brauchen Zeit, um ihren Rhythmus zu finden", erklärt ALBA-Coach Israel Gonzalez die 12. Niederlage in der EuroLeague. Im EuroCup sorgt Hamburg für eine große Überraschung und holt den erst 2. Sieg beim Dritten London Lions. Geht doch!

Nachfolgend die Stimmen und Clips aus der EuroLeague und dem EuroCup - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Dienstag für die deutschen Mannschaften. Berlin spielt am Dienstag gegen Barcelona - live ab 18.45 Uhr. Der FC Bayern ist am Mittwoch gegen Anadolu Istanbul gefordert - live ab 20.15 Uhr und Hamburg ist nach dem Überraschung-Sieg gegen London direkt wieder bei einem starken Gegner zu Gast - das Spiel gegen Paris live bei MagentaSport ab 20.20 Uhr.

Real Madrid - FC Bayern München 88:73

Der FC Bayern kassiert die 2. Niederlage in Folge in der EuroLeague, diesmal bei Tabellenführer Real Madrid. Der FCB steht damit mit einer Bilanz von 6 Siegen zu 8 Niederlagen auf dem 13. Platz. Die Playoffs sind durchaus noch in Reichweite. Schöne Geste - die Real-Fans feiern ihren Ex-Trainer Pablos Laso, jetzt beim FC Bayern, vor dem Spiel - Laso vergießt einige Tränchen. Der Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dU1rbWtXczJVaURHTWZoZExsYktPdVljSVVJazZhbDhybm9wUENuZVNvND0=

Pablo Laso, Trainer Bayern und Ex-Trainer von Madrid nach dem Spiel: "Wir wissen, wie schwierig es ist gegen eine Mannschaft wie Madrid. Du musst nicht perfekt spielen, aber die bestrafen dich für jeden Fehler. Wir haben nicht viele gemacht, aber wir haben genug gemacht, damit sie gewinnen. Das müssen wir lernen. Ich denke, wir haben vorne und hinten einen guten Job gemacht." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WjVpalVNcWQ3VHlUTU0yWFJiTXY0SCszRy9nczlhWkpjRkJ3ZnFKRkF4VT0=

Chus Mateo, Trainer Madrid und Ex-Kollege von Laso: "Wir haben im 3. und 4. Viertel den Ball besser bewegt und mehr Assists gegeben. Wir haben zum Ende die Würfe getroffen, das war gut für unseren Rhythmus." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=a1RIZFhEeDZ0VkM2TWg3WlU0OE9BSjhDTC8yMGh5cHlsb2djT3JIdDRwTT0=

MagentaSport-Experte Per Günther über die Bayern-Vorstellung: "In Madrid werden nicht viele Mannschaften gewinnen, daher ist das kein Beinbruch. Ich finde, sie haben das überragend gemacht. Sie hatten einen klaren Gameplan und eine klare Idee. Sie haben Madrid phasenweise auch wehgetan. Da ist dann aber schon ein Unterschied. Du brauchst aus Münchner Sicht einen besonderen Abend. Den hatten sie nicht." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OHUzdGJRY3ljTE9TT0pwSTVmb1RHUnR1Qm0yMXVHSVBvZ055YUJ4T25TUT0=

Roter Stern Belgrad - ALBA Berlin 85:71

Niederlage Nummer 12 für Berlin. ALBA bleibt Tabellenletzter, verliert gegen Belgrad mit 14 Punkten. Die Berliner sind aktuell nicht nur das schwächste Team der EuroLeague, sondern haben auch die schlechteste Korbdifferenz mit minus 143.

Israel Gonzalez, Trainer Berlin: "Wir haben in einem für uns kleinen Rhythmus gespielt. Wir haben vielleicht zu viele Spieler, die nach einer Verletzung zurückkommen und die brauchen Zeit, um ihren Rhythmus zu finden." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UU4vWUw3cGR2VERmZEt1U3JpY0RPeUc0VWpJTXdCeXAwTnZleFcybjRUQT0=

MagentaSport-Experte Per Günther über das Restprogramm der Berliner im Jahr 2023 mit u.a. Barcelona und Fenerbahce: "Das wird sportlich, aber ich glaube, dass gerade die Heimspiele gegen Barcelona und Istanbul nicht die Spiele sind, bei denen ich mir Sorgen mache, wie man die angeht. Die Fans sind noch vor Ort. Die Stimmung ist gut. Die Mannschaft wird auch gemocht. Die Highlights werden immer einfach zu spielen sein. In der Länge ist es aber natürlich tough... Viele Niederlagen und Niederlagenserien machen schon etwas mit dir. Da müssen sie schauen, dass sie sich in Richtung Playoffs oder Pokal von lösen können und in den Wettkampfmodus kommen."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q2lWVmU5dFhRTmo2ay9SeU40Q3lHRUlGTlM3ZENwVXpaLzhyWU8vajJsTT0=

Ioannis Sfairopoulos, Trainer Belgrad: "Wir haben diesen Sieg gebraucht und ich bin sehr zufrieden damit. Wir waren sehr konzentriert. Wir haben das Spiel von Anfang an kontrolliert."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UW1aMmdQU0tKeEpvRmpSOFJkMmIrR0lFb0dhYlRWOTQ1NndiOEpMbVZYbz0=

EuroCup: London Lions - Veolia Towers Hamburg 81:83

Eine kleine Sensation! Hamburg holt erst den 2. Sieg im EuroCup und das gegen London, die immerhin schon 8 mal gewannen.

Aljami Durham, 15 Punkte, Hamburg: "Ich muss all das Lob an meine Teamkollegen geben. Sie haben alles gegeben und haben es mir einfach gemacht, die Würfe zu nehmen. Man hat gesehen, wie gut wir spielen und dass wir noch besser werden können." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QU8wQzkxLzlPeXErdW9TblFlL0V1REhPejVVNWlHcmVKMmNrL3lDSGdvTT0=

Benka Barloschky, Trainer Hamburg: "Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass wir 40 gute Minuten brauchen. Wir haben gegen einen exzellenten Gegner gespielt. Die Art und Weise, wie das Team am Ende gekämpft hat, zurückgekommen ist und die Führung erobert hat, war unglaublich. Ich bin unheimlich stolz." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WmZxMFJpYW8rY2NSZTJBWDkxZXJEeVUrakV5UXB2a0psSGpZbU9lMEh4UT0=

Die letzten, spannenden Sekunden: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VXBWNEdHbG9zVHNWL0lQVXFnTmVsNGVvVzNoL2hyYzhKeGxrZmVZTWxCUT0=

