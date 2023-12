Berlin (ots) - Seit über sieben Jahrzenten gehören dem ADV-Verwaltungsrat Vertreter der Bundesländer, der Kommunen, der Industrie- und Handelskammern, des Deutschen Städtetages sowie zahlreicher öffentlicher Körperschaften an. Für die Gesetzgebung relevante Fragestellungen der Flughafenpolitik kommen hier zur Sprache. Das oberste ADV-Gremium zeugt von der Verankerung der Flughäfen in ihren Bundesländern und Regionen. Der ADV-Verwaltungsrat ist heute zu ihrer Jahressitzung zusammengekommen. Neben der Flughafen- und Luftsicherheit stand der Fluglärmschutz und der Fortschrittsbericht Klimaschutz der Flughäfen unter anderem auf der Tagesordnung.

Hierzu erklärt der ADV-Verwaltungsratsvorsitzende Minister Winfried Hermann: "Die deutschen Flughäfen sind wichtige Knotenpunkte für die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland und sie sind Schwungräder für die Wirtschaft in unseren Regionen, denn sie haben einen hohen volkswirtschaftlichen Nutzen. Gleichzeitig hat die klimaneutrale Transformation der Flughäfen oberste Priorität. Bis 2045 möchten alle deutschen Flughäfen das Klimaneutralitätsziel erreichen. Damit ist das Ziel klar. Der Verwaltungsrat wird den Prozess auch weiterhin eng begleiten."

ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel ergänzt: "Für eine leistungsfähige und nachhaltige Entwicklung benötigen Deutschlands Flughäfen die Unterstützung von Bund und Ländern. Die deutschen Flughäfen dürfen im internationalen Wettbewerb um Airlines und neue Verbindungen nicht den Anschluss verlieren. Entscheidend hierfür ist und bleibt der enge fachliche Austausch mit den Verantwortlichen in der EU, auf Bundesebene und in den Ländern, der jetzt und in Zukunft durch die ADV gewährleistet wird".

Zum Abschluss der Sitzung gratuliert Minister Winfried Hermann seiner neu gewählten stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Andrea Heilmaier (Wirtschaftsdezernentin der Stadt Nürnberg) zu Ihrer Wahl. Aus seinem Amt ausgeschieden ist der langjährige stellvertretende Vorsitzende des ADV-Verwaltungsrates, Dr. Michael Fraas, der über viele Jahre engagiert mitgearbeitet und sich stets für die Belange der Flughäfen eingesetzt hat. Der Vorsitzende dankte ihm für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement.

