Hannover/Berlin (ots) - - TUI erwartet mehr Kinder denn je zum Kinderfestpreis - Nulltarif für Kinder in vielen Familienhotels mit eigener Anreise - Ausbau: 36 TUI Kids Clubs sind Garant für perfekten Familienurlaub

Noch vor Weihnachten werden Wünsche mit TUI wahr, denn auch in diesem Jahr gibt es wieder attraktive Sparpreise für Familien. Bereits ab 111 Euro verreisen Kinder mit TUI auch in den Oster- und Sommerferien. "Unsere letzte Kinderfestpreis-Kampagne war die stärkste aller Zeiten. Das wollen wir jetzt nochmal toppen und erwarten für den Sommer 2024 rund 150.000 Kinder zum Sparpreis. So groß war das Angebot noch nie", sagte Stefan Baumert, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung. Die Familienaktion gilt für Pauschalreisen in rund 300 Hotels rund ums Mittelmeer bei Buchung bis zum 13. Februar 2024. Der Reisezeitraum für die Aktion läuft von 15. März bis 30. September 2024. Insgesamt sind 300 familienfreundliche Unterkünfte in zehn Urlaubsländern auf der Mittelstrecke an der Familienaktion beteiligt. Darunter befinden sich auch die beliebten Häuser von TUI Blue, TUI Magic Life, Robinson, TUI Suneo und TUI Kids Club sowie familienfreundliche Green & Fair Hotels, die ein nachhaltiges Reisevergnügen leicht machen.

Eigenanreise: Kinder übernachten kostenfrei

Ein Wohlfühlurlaub mit der Familie muss nicht immer eine Flugreise sein. In rund 80 Prozent der TUI-Familienhotels in Deutschland und Österreich übernachten Kinder kostenfrei im Zimmer der Eltern. Auch in anderen Eigenanreise-Zielen erhalten Kinder bis elf Jahre eine Ermäßigung von 100 Prozent auf den Übernachtungspreis, zum Beispiel in Italien, Kroatien, der Schweiz und den Niederlanden. Das gilt für Kinder im Alter von zwei bis elf Jahren im Reisezeitraum 15. März bis 31. Oktober 2024.

Ausbau der beliebten TUI Kids Clubs

Zum Sommer 2024 geht TUI mit neuen Familienhotels an den Start. Insgesamt eröffnen vier neue Hotels mit dem TUI Kids Club-Konzept in Bulgarien, Österreich und in der Toskana. Die insgesamt 36 TUI Kids Clubs sind ein Garant für perfekten Familienurlaub mit deutschsprachiger Kinderbetreuung und umfangreicher All Inclusive Verpflegung. An sechs Tagen die Woche werden Kinder im Alter von drei bis elf Jahren in den Hotels von geschultem Personal betreut. Für Teenager zwischen 12 und 17 Jahren wird ebenfalls ein eigenes Programm geboten.

Familien finden bei TUI ein umfangreiches Programm mit rund 3.000 Familienhotels. Familienzimmer bieten rund 5.000 Hotels, während es Kinderclubs in rund 8.000 Hotels gibt. Mehr als 10.000 der über TUI buchbaren Hotels haben einen eigenen Kinderpool und Kinderspielplatz, 1.600 sogar eine Wasserrutsche.

Reisetipps für Familien:

Eine Woche im Vier-Sterne-SplashWorld Eftalia Splash Resort an der türkischen Riviera kostet ab 442 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Flug und All Inclusive. Kinder bis 12 Jahre zahlen ab 111 Euro.

Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel TUI Suneo Green Garden an der Cala Ratjada auf Mallorca kostet ab 574 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Flug und Frühstück. Kinder bis 12 Jahre zahlen ab 111 Euro.

Eine Woche im Vier-Sterne-Familienhotel TUI Blue Grupotel Turquesa Mar auf Menorca kostet ab 783 Euro pro Person im Apartment mit Flug und All Inclusive. Kinder bis 12 Jahre zahlen ab 149 Euro.

Eine Woche im Vier-Sterne TUI Kids Club Alex Beach auf Rhodos kostet ab 704 Euro pro Erwachsenen im Doppelzimmer mit Flug und All Inclusive. Kinder bis 12 Jahre zahlen ab 199 Euro.

Eine Woche im TUI Magic Life Jacaranda an der türkischen Riviera kostet ab 783 Euro pro Erwachsenen im Doppelzimmer mit Flug und All Inclusive. Kinder bis 15 Jahre zahlen ab 199 Euro.

Eine Woche im Robinson Djerba Bahiya in Tunesien kostet ab 1.175 Euro pro Erwachsenen im Doppelzimmer mit Flug und All Inclusive. Kinder bis 15 Jahre zahlen ab 299 Euro.

Eine Woche im neuen Vier-Sterne TUI Kids Club Narzissendorf Zloam in Grundlsee in Österreich kostet ab 765 Euro pro Erwachsenen im Apartment mit Halbpension bei eigener Anreise. Kinder bis 11 Jahre wohnen kostenfrei.

Information und Buchung in allen TUI-Reisebüros oder unter www.tui.com.

Diese Meldung sowie Bilder finden Sie auch im Pressebereich unter www.tuigroup.com.

