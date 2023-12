Köln, Rom (ots) - Der Film von Regisseur José María Zavala, ist eine Lobeshymne auf eine kleine große Frau, die ihr Leben den Ärmsten der Armen gewidmet hat:

Lebenszeugnisse von sechs Personen, die ganz nach dem Vorbild von Mutter Teresa ihr Leben geben, um an den abgelegensten Orten der Welt Jesus zu lieben und zu verkünden.

K-TV Geschäftsführer Dr. Johannes Hattler zeigt sich beeindruckt: "Persönlich berührt hat mich die Vielfalt der Gebetserhörungen im Film. Geschichten aus unterschiedlichen Regionen dieser Welt, aus verschiedenen sozialen Schichten. Immer mit Bezug auf die Heilige Mutter Teresa.

Ein Film für die ganze Familie, der diese große Heilige des 20. Jahrhunderts in ihrer unglaublichen Selbstlosigkeit und Aufopferung, in ihrer Liebe für die Ärmsten der Armen zeigt."

Trailer: https://youtu.be/vaw2P8rt4U8?si=No4d8g6WDD-Qj-wt

Fotos: https://amaneceencalcuta.es/

Über K-TV

K-TV ist der katholische TV-Sender mit der höchsten Reichweite: In Deutschland, Österreich und der Schweiz in über 40 Millionen Haushalten empfangbar - über Kabelfernsehen, Satellit am Fernseher oder via live-Stream und App im Internet. K-TV sendet die meisten wöchentlichen Live-Übertragungen im deutschen Fernsehen: v. a. die Heilige Messe live aus Kirchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Seit 1999 verkündigt der Sender das Evangelium über das Medium Fernsehen und wirkt in Treue zur Tradition und dem Lehramt der katholischen Kirche. Das "K" im Namen steht für Kephas (deutsch für "Fels"). Das Programm: regelmäßige Sendungen aus dem Vatikan mit dem Papst, Heilige Messen, Exerzitienreihen, Glaubenszeugnisse, Gesprächssendungen, Dokumentationen über Heilige und heilige Orte und vieles mehr. Auch zahlreiche Filme von Juan Manuel Cotelo sind im Programm, wie Mary's Land, Footprints oder Das größte Geschenk. (https://www.google.com/search?sa=X&sca_esv=580797621&biw=1551&bih=828&sxsrf=AM9HkKmla2AmcbTqRkzavJIK3EnwtANH7g:1699523985786&q=Mary%27s+Land&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLWT9c3NDKoyiooSFfiBXEMk8ySis2zMsy1JLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5Vbn5ZZmrxIlZu38SiSvViBZ_EvJQdrIwAWGHsZkkAAAA&ved=2ahUKEwjD09ab1LaCAxWvSvEDHZitA1IQgOQBegQIHRAE)

Pressekontakt:

Dr. Claudia Kaminski Direktorin für Kommunikation K-TV claudia.kaminski@k-tv.org 0049 160 99445116

Original-Content von: K-TV, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH