Unterföhring (ots) - Till Demtrøder ermittelt am SAT.1-Vorabend: Ab Donnerstag, 11. Januar 2024, begibt sich Kriminalhauptkommissar Harry Stein (Till Demtrøder) täglich um 19:00 Uhr auf Spurensuche in dem Küstenort Küstritz. Die neue Vorabendserie "Das Küstenrevier" startet einen Tag nach dem großen Staffelfinale von "Die Landarztpraxis" (Mittwoch, 10. Januar).

Darum geht es in "Das Küstenrevier":

Harry Stein (Till Demtrøder) ist Kriminalhauptkommissar in der kleinen Küstenstadt Küstritz und mit Leib und Seele Polizist. Zu Harrys Freude kehrt seine alleinerziehende Tochter Hanna (Vanessa Eckart) mit ihrem fünfzehnjährigen Sohn Benni (Manuel Santos Gelke) aus Rostock in ihre Heimat zurück, um im Küstenrevier gemeinsam mit ihrem Vater als Kriminalkommissarin zu arbeiten. Doch die Idylle an der Ostsee trügt, denn Harrys Tochter bringt ein düsteres Geheimnis mit, das ihre Familie und das gesamte Städtchen in Gefahr bringt ...

Doch Harry hat noch ein weiteres Problem: Bürgermeisterin Natalie (Nicola Ransom) macht Pensionsbetreiberin Nele (Bianca Karsten) das Leben schwer. Und zwar nur, weil Harry nicht auf Natalies Liebesavancen eingeht und stattdessen Interesse an Nele zeigt. Die Bürgermeisterin ist zu allem bereit, um Harry von sich zu überzeugen ...

Sie spielen in "Das Küstenrevier":

- Till Demtrøder spielt Harry Stein. Der Kriminalhauptkommissar freut sich darüber, dass seine Tochter Hanna und sein Enkel Benni aus der Großstadt zu ihm nach Küstritz ziehen. Nichtsdestotrotz ist Harry misstrauisch, wieso seine Tochter ihre Karriere in Rostock so plötzlich an den Nagel gehängt hat. - Vanessa Eckart spielt Hanna Stein. Die erfolgreiche Hauptkommissarin zieht aus Rostock in ihr Heimatstädtchen Küstritz, um ihren Vater auf im Küstenrevier zu unterstützen. Im Gepäck: ein brisantes Geheimnis, das ihre Familie und das gesamte Städtchen in Gefahr bringt. - Manuel Santos Gelke spielt Benni Stein. Hannas 15-jähriger Sohn hat keine Lust, die Großstadt für das Küstenstädtchen Küstritz zu verlassen. Doch es muss sein. Denn in Rostock ist Benni in die Schusslinie einer kriminellen Gang geraten ... - Bianca Karsten spielt Nele Albertsen. Die weltoffene und fröhliche Pensionsbetreiberin Nele hat öffnet Harrys Herz. Doch durch ihre Beziehung mit dem Kriminalhauptkommissar gerät sie ins Visier der Bürgermeisterin, die ihr das Leben in Küstritz schwer macht. - Nicola Ransom spielt Natalie Bellen. Die Bürgermeisterin von Küstritz ist enttäuscht darüber, dass Harry nicht auf ihre Liebesavancen eingeht. Natalie muss zu härteren Maßnahmen greifen, um Harry von sich zu überzeugen. - Nils Schulz spielt Ole Zielinsky: Der engagierte Polizist hilft seinem besten Freund Harry und Hanna tatkräftig in ihren Ermittlungen. Als Chef der Streifenpolizisten ist er immer an der Seite des Vater-Tochter-Ermittlerduos.

"Das Küstenrevier" - die neue Vorabendserie ab Donnerstag, 11. Januar 2024, und dann immer montags bis freitags um 19:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Pyjama Pictures produziert 80 Folgen von "Das Küstenrevier".

