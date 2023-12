Gelnhausen (ots) - Nach diesem Buch "Die Wortbedeutung der Buchstaben. Mit einer Theorie der Sprachevolution" von Kurt Olbrich muss die Sprachwissenschaft umdenken. Nun ist durch das Buch vieles erklärbar, was die aktuelle Sprachwissenschaft nicht erklären kann. Die Arbitraritätsthese wird zurückgewiesen. Sie ist ein Irrweg. Die Wörter sind motiviert. Sie machen eine Aussage über das jeweils bezeichnete Ding. Genau das wird auch in Platons Dialog Kratylos von Sokrates argumentativ hergeleitet und vom Sprachexperten Kratylos bestätigt.

Er bestätigt auch, dass Buchstaben nicht nur Wörter sind, sondern offenbar Wörter der Ursprache. Sie gelten interlingual. Das alles wird im vorliegenden Buch nachgewiesen. Der Nachweis der Buchstabenbedeutung wird von Kurt Olbrich an 260 Wörtern erbracht; der Nachweis der weltweiten, interlingualen Gleichheit der Buchstabenbedeutungen an 6 Wörtern in 29 Sprachen. Ein Buch, das flüssig geschrieben ist und auch sprachwissenschaftliche Laien verstehen. Die Leser werden erstaunt sein, wie die frühen Menschen gedacht und wie sie die Dinge gesehen und beschrieben haben.

Zum Buch:

Die Wortbedeutung der Buchstaben. Mit einer Theorie der Sprachevolution: 3. Teil: Kratylos hat Recht

von Kurt Olbrich, 252 Seiten, ISBN: 9783000642470

Zum Autor:

Kurt Olbrich, Jahrgang 1943, hat - einmal aufgeworfen - die Frage nicht losgelassen, warum die Dinge so heißen, wie sie heißen. Im Anschluss an sein Berufsleben widmet er sich der Beantwortung dieser Frage. Dabei stieß er auf Platons Dialog Kratylos. Wegen offensichtlicher, zu Mißverständnissen führender Übersetzungsfehler, hat er den Dialog zunächst neu übersetzt.

